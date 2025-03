Este interzis să oferi cadouri scumpe profesoarelor de 8 martie

Tradiția oferirii de cadouri scumpe profesoarelor de 8 Martie reaprinde dezbaterile. Sumele colectate de la părinți cresc de la an la an, ajungând în unele cazuri și la 1.500 de euro per clasă.

Ministerul Educației subliniază că astfel de practici sunt ilegale și că profesorii pot primi doar flori. Cu toate acestea, unii părinți aleg să ofere aranjamente florale sofisticate, care pot depăși chiar și 1.000 de lei.

Vineri dimineață, mii de elevi au intrat în școli cu brațele pline de flori, bomboane și cadouri pentru profesori. Deși în realitate sumele cheltuite pot ajunge la câteva sute de lei, părinții evită să recunoască aceste investiții atunci când sunt întrebați în fața camerelor de filmat.

„N-am adus cadouri, am adus flori. Nu cred că investim nimic. Cred că fiecare femeie merită azi o mică atenție, o floare”, a spus mama unui elev, potrivit Antena 3 CNN.

Pe grupurile de WhatsApp ale părinților, realitatea este diferită. Deși mulți se plâng de costurile ridicate ale cadourilor pentru profesori, continuă să contribuie, sumele variind între 50 și 300 de lei. Astfel, într-o singură clasă, bugetul pentru daruri poate ajunge și la 1.500 de euro, iar alegerea cadoului perfect este decisă prin vot.

În unele situații, părinții recurg și la fondurile rămase din bugetul clasei, care, teoretic, ar trebui folosite pentru materiale didactice, precum cretă, markere sau bureți pentru tablă.

Ministerul Educației a atras atenția asupra acestei practici

Ministerul Educației a subliniat încă de la începutul lunii că oferirea de cadouri în școli este interzisă, fiind permise doar mărțișoare simbolice sau flori.

„Mereu ne gândim să mai dăm o lege ca să respectăm legea. Nu se poate. Avem o reglementare. Pot să facă sesizări către inspectorate părinţii nemulţumiţi. Pot să facă profesorii, directorul, de ce nu?!”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

„O să întărim mesajul şi o să îl trimitem de fiecare dată, fără să devenim nişte Grinchi ai Mărţişorului”, a spus Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

Florile oferite de Ziua Femeii nu mai sunt la fel de populare ca în anii trecuți, iar vânzările au scăzut. Totuși, părinții care optează pentru această variantă clasică pot ajunge să plătească și 1.200 de lei pentru un aranjament floral.

„În acest an, față de alți ani, datorită faptului că 1, 8 martie au căzut în weekend, vânzările sunt mai mici decât în anii anteriori. Un fir de zambilă foarte frumos, plăcut mirositor, cu niște crenguțe de prun, legate cu o rafie naturală, poate fi 10 lei, până la 1.000 de lei un buchet simplu”, a spus floristul Nicu Bocancea.

Gesturile simple ale copiilor continuă să fie cele mai apreciate.