Interviu cutremurător cu tatăl Denisei Răducu. Omul vorbește despre durerea fără margini care îl încearcă încă.

Își duce viața în singurătate, în condițiile în care mama Denisei și-a întemeiat altă familie, după dispariția artistei.

Interviu cutremurător cu tatăl Denisei Răducu. Au trecut patru ani

Tatăl Denisei Răducu a oferit un interviu sfâșietor, la patru ani de la moartea artistei.

Bărbatul a mărturisit că timpul nu i-a alinat nicicum durerea cauzată de pierderea fiicei sale și îi duce dorul din ce în ce mai mult pe zi ce trece.

Tatăl Denisei Răducu a facut un parastas în memoria fiicei sale, la patru ani după ce aceasta a fost răpusă de cancer.

Și chiar dacă l-ar fi putut organiza împreună, bărbatul și mama artistei au decis să facă două parastase diferite pentru fiica lor, dat fiind ca după moartea acesteia, s-au separat, iar femeia și-a întemeiat propria familie, potrivit Antena Stars.

”E cea mai tristă zi posibilă pe care poate să o aibă un părinte”

”E cea mai tristă zi posibilă pe care poate să o aibă un părinte, pe 23 iulie a fost ziua în care Denisa ne-a părăsit atât pe noi ca familie, dar și pe cei care o îndrăgeau pentru ce facea ei. Am făcut parastasul de 4 ani.

Mama Denisei i-a făcut cu o sâmbătă mai înainte, iar eu i-am făcut după. I-aș ruga pe cei care ascultă acest interviu să nu ne judece, eu sunt cu singurătatea mea, iar mama Denisei are familia ei.

Suntem două familii diferite. Durerea pe care o am eu ca tată probabil și mama ei o are, suntem părinții Denisei”, a spus tatăl Denisei Răducu.

Tatăl Denisei Răducu a mai mărturisit că singurătatea a fost singura care i-a fost alături de când fiica sa s-a stins din viață, iar asta pentru că fosta soție și mama Denisei și-a întemeiat o altă familie.

”Pe cine să am alături, eu și singurătatea mea, colegii de serviciu, atât. Tot ce ține de pomană doar eu am făcut, dar m-au mai ajutat niște verișoare de-ale mele, am încercat ca totul să fie organizat, totul să fie în regulă”, a mai spus bărbatul.