International Alexander termină anul pe podium. Ce premiu a primit Loredana Dan în cadrul Galei Celebrity Awards 2018

Loredana Dan, managerul companiei Internaţional Alexander, încheie anul 2018 pe podium. Aceasta a reuşit să-şi construiască o carieră strălucită, fiind o femeie de succes în continua dezvoltare si o prezenta plina de vitalitate la diverse conferinte de business.

Este o forta feminina ce inspira prin ambitie si dorinta de a deveni din ce in ce mai buna in toate proiectele in care este implicata.

Deşi este mama a doi copii, Antonia si Simion, Loredana Dan a reuşit să se afirme într-un mediu deloc uşor, dar aceasta crede cu tarie in visurile sale si are incredere in oamenii ce ii sunt alaturi si o sustin.

Anul acesta, în cadrul Galei Business Magazin - Cele mai puternice femei 2018, aceasta a fost premiata pentru performantele profesionale. Recent, a primit trofeul pentru “Cel mai bun manager de transport” in cadrul Galei Tranzit.

Compania de transport si logistica pe care o reprezinta a primit anul acesta premii multiple, printre care “Cel mai eficient operator de transport cu capital romanesc”, “Premiul pentru excelenta in logistica” si “ Premiul special - cel mai performant operator de transport si logistica”.

Arma sa secretă este adaptabilitatea, iar pentru 2019, aceasta are şi un plan bine pus la punct. Loredana ne-a declarat ca pentru a avea un an de succes, se va focusa pe constientizare si schimbare.

Internaţional Alexander, companie cu capital 100% românesc, condusa de Simion Apreutese – acţionar unic şi director general, a înregistrat creşteri importante în fiecare an. Businessul companiei se dezvoltă continuu, International Alexander devenind un integrator independent de servicii 4PL in sectorul de transport si logistică.

Numarul angajaţilor ce s-au alăturat echipei a ajuns la aproape 800 de persoane.

Flota companiei a fost reînnoită şi a crescut cu aproximativ 55 de capete tractor şi 85 de remorci în 2016, 45 ansambluri in 2017 investiţie totală de 11 milioane euro, iar pentru 2018 se estimeaza o crestere cu aproximativ 50 unităţi. Depozitele proprii existente în Arad şi cele în curs de construcţie în Timişoara, Sibiu şi Bucuresti vor asigura partea de logistică şi parteneriate stabile.

Astazi,pe langă sediul din Arad, Internaţional Alexander are puncte de lucru în Timisoara,Bucureşti şi Oradea şi au fost deschise filiale şi în alte ţări, precum Serbia, Ungaria si Germania.

Compania s-a specializat şi şi-a îmbunătaţit serviciile dedicate sectorului auto, având un obiectiv clar, acela de a deveni furnizor performant de servicii de logistică şi transport: complete,competitive şi continue.