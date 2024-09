„Alexander International Holding este o companie cu aproximativ 2.000 de angajați ce activează în diferite segmente precum: transport, care este și core business-ul nostru, logistică și mai nou am intrat în zona de real estate”, a declarat Loredana Apreutese, CEO International Alexander Holding, pe scena Galei Capital Companii de Elită, ediția 2024.

„Am anunțat cu entuziasm că în luna mai am început un nou serviciu de transport feroviar, pe care l-am lansat de curând. Și ne-am dorit să conectăm printr-un astfel de serviciu Belgia de Arad, mai exact un terminal din Vladimirescu. Este un terminal pe care l-am dezvoltat și am inițiat această nouă rută de transport pentru că am văzut că există cerere. Este nevoie de o capacitate suplimentară alternativă transportului rutier. Dar este și una din inițiativele noastre de a fi mai prietenoși cu mediul și de a reduce dioxidul de carbon.

Prin această inițiativă reducem dioxidul de carbon cu aproximativ 95% comparativ cu utilizarea transportului rutier pe această rută. Și anunț cu încredere că până la finalul anului sau cel mult la începutul anului viitor va exista și o a doua rută săptămânală între România și Belgia”, a mai adăugat Loredana Apreutese pe scena Galei Capital.