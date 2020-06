Construcțiile, afacerile imobiliare au fost afectate de pandemie, dar, totuși, care sunt soluțiile pentru ca aceste domenii să rămână active și valoaroase pentru economia noastră? La discuțiile de astăzi, ni s-a alăturat și omul de afaceri Virgil Profeanu, fondator al Vego Holdings. Unul dintre motto-urile preferate ale lui Virgil Profeanu este următorul: “Timpul este singura resursă pe care, dacă o consumi o câștigi și dacă nu o consumi o pierzi”.

Criza este criză, dar nu este neapărat lipsită de șanse, spune Virgil Profeanu: ”Asistăm la o nouă realitate, pornind de la modul de organizare a lucrului la birou. Spre exemplu, noi, în loc de 10 metri pătrați alocați fiecărui angajat, din cauza noilor condiții, vom aloca 16 metri pătrați.(…) O criză poate să nască și oportunități ulterioare. (…) Din punct de vedere al impactului imediat, lipsa de predictibilitate pe termen mediu și lung și-a spus cuvântul”.

Foarte interesantă este și ideea omului de afaceri de la Vigo Holdings privind telemunca, respective, apartamentele vor fi mai mari și vor include o cameră dedicată biroului. În acest sens, Virgil Profeanu propune un nou proiect de genul ”prima casă”: ”Ar fi oportun să apară un program numit ”Prima casă plus birou”. Adică, oricine are un apartament cu două camere și face upgrade către un apartament de două camera plus un birou să aibă acces la un credit pentru a-și lua așa ceva. Astfel, aducem bani la cei care au nevoie, ei plătesc și economia poate să se restarteze pe principii sănătoase, adică cerere și ofertă în zona privată”.

