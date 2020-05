După cum știe mai toată lumea, Glovo este o aplicație dezvoltată de compania spaniola cu același nume. Ei ne aduc lucruri faine de la restaurant sau, în vremea pandemiei, ne mai făceau cumpărături și de la Kaufland…

”Pentru Glovo au existat mai multe etape în vremea situațiilor de urgență. Chiar la început, am înregistrat o scădere, lucru care vine din faptul că foarte mulți clienți au făcut stocuri alimentare, și acestea trebuiau consumate. Apoi, au crescut foarte mult comenzile de supermarket, lucru care a durat o lună. În fine, după ce lumea s-a săturat de gătit acasă, comenzile s-au mutat în zona de restaurant”, a dezăluit Răcariu.

”Noi am făcut ceea ce știm. Am încercat să ne extindem: am deschis 11 orașe într-o lună și jumătate. Și am optimizat toate procesele știute. E adevărat, HORECA a scăzut puternic din punct de vedere al dinning-ului, dar a crescut segmentul de home delivery. La Glovo, în acest sens, se vede o creștere de circa 50% a acestui segment, al home delivery. Dar noi eram destul de sus în această zonă. Ceea ce s-a schimbat, însă, este modul de a comanda. Spre exemplu, în cazul unui cuplu, fiecare făcea comandă la locul de muncă. Acum ambele comenzi s-au comasat, și se cer acasă. Altfel spus, și valoare pe comandă a crescut”, a mai declarat Victor Răcariu.