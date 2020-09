Început de săptămână promițător pentru Nicușor Dan care vrea să câștige Primăria Capitalei de la Gabriela Firea. Acesta s-a întâlnit luniu seara cu premierul Ludovic Orban, unde ar fi discutat despre alegerile locale. Cei doi au putut fi zăriți la o terasă din Parcul IOR, în timp ce mâncau mici, cartofi prăjiţi şi au băut bere.

Totul s-a petrecut după lăsarea serii, undeva în jurul orei 22. Alături de Ludovic Orban și Nicușor Dan au mai fost și Antonel Tănase, secretarul general al Guvernului, dar şi Adrian Moraru, candidatul alianţei PNL-USR-Plus la sectorul 3. Toți cei prezenți au mâncat şi discutat despre alegerile locale, conform Click!.

Comanda de mancare a fost tradițional românească: mici cu cartofi prăjiți și bere. Ludovic Orban nu a mâncat carne, fiind lacto-vegetarian de 20 de ani. Premierul a optat pentru o porţie de cartofi prăjiţi cu brânză rasă şi a băut bere din pahar de plastic.

Întâlnirea a durat aproximativ trei ore, iar sursele Click! spun că aceștia au vorbit despre alegerile din București.

„Au discutat despre mersul campaniei, despre proiectele lui Nicușor pentru bucureșteni. Orban mereu îi dă sfaturi pe toate domeniile. Chiar este un premier extrem de implicat”, au dezvăluit sursele Click!.

Ce spun sondajele

Despre șansele pe care Nicușor Dan le are în fața Gabrielei Firea a dat detalii premierul cu câteva zile în urmă. Acesta a precizat că, în sondajele din prezent, Nicuşor Dan, candidatul PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, are cu minim 4% mai mult decât Gabriela Firea în preferinţele cetăţenilor, iar Adrian Moraru, candidat la Sectorul 3, a înregistrat un salt de 25% faţă de debutul campaniei.

Astfel, sunt șanse mari ca Nicușior Dan să o invingă pe Gabriela Firea în cusa pentru Primăria Capitalei.

„În sondajul de dinainte de campanie, Firea avea în faţa lui Nicuşor Dan procente bune, aproape 10%, şi astăzi Nicuşor Dan este peste Firea cu minim patru procente, în funcţie de prezenţa la vot. Despre opţiunile pentru candidaţii la Primăria Sectorului 3 vă spun doar atât: Adrian Moraru a înregistrat un salt de peste 25% şi îi suflă în ceafă lui Robert Negoiţă. Eu vă garantez că se poate. Încrederea de care se bucură USR PLUS şi Partidul Naţional Liberal în sectorul 3 este de peste 50%, iar intenţia de vot efectivă pentru cele două formaţiuni politice de dreapta care şi-au dat mâna şi s-au unit pentru a salva sectorul 3 şi pentru a da o perspectivă de dezvoltare a sectorului 3 este de aproape 50%.

Mai mult, 75% dintre nehotărâţi, dacă îi convingem să vină la vot, sunt înclinaţi să voteze cu Nicuşor Dan şi cu Adrian Moraru, pentru că este cea mai serioasă soluţie. (…) Trebuie să periem sectorul, să mergem din casă în casă, să fim prezenţi în toate spaţiile publice, să ajungem să interacţionăm cu oamenii şi să le spunem lucruri de bun simţ şi anume este nevoie de o schimbare profundă în bine în Bucureşti şi în sectorul 3”, a mai transmis Orban.