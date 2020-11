Potrivit unui comunicat al Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, acţiunea a avut şi un caracter preventiv şi s-a desfăşurat cu luarea tuturor măsurilor de protecţie, prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID 19.

S-a atras atenţia angajatorilor pentru respectarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă, respectiv:

– obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite;

– asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control acces în incinte;

– dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru.

Măsurile menţionate nu sunt limitative, ele se completează cu toate prevederile legale aplicabile în scopul prevenirii împotriva răspândirii infecţiei cu SARS –CoV-2. De asemenea, pentru evitarea aglomeraţiei spaţiilor de desfăşurae a acţiunilor, angajatorii au obligaţia decalării programului de lucru aşa cum prevede Legea 55/2020 precum şi Hotărârile Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, corelate cu legislaţia aplicabilă din domeniul muncii (Codul muncii şi legislaţia aplicabilă).

Ce s-a constatat

Cu ocazia verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

– au fost verificați 122 angajatori;

– s-au încheiat 122 procese verbale de control;

– au fost dispuse 98 măsuri pentru remedierea eficiențelor constatate.

Declarația președintelui

După ce Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat noi măsuri privind restricțiile de combatere a răspândirii virusului SARS-COV-2, este de așteptat ca astfel de inspecții să fie din ce în ce mai dese.

,,Trebuie sa fim foarte realiști – sunt necesare măsuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile luate pna acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online. Angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil. Magazinele trebuie sa fie inchise seara cel tarziu la ora 21.00. Circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata. Petrecerile si cele publice si cele private trebuie interzise.

Targurile si pietele trebuie inchise. Portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara, in toate locurile publice si la toate locurile de munca, indiferent daca vorbim de locuri din interior, cum e aici in sala Guvernului sau in exterior. Portul mastii trebuie sa fie generalizat si obligatoriu, iar firmele trebuie obligatoriu sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcare mult mai mica, permitand distantarea intre persone”, a declarat presedintele Iohannis.