Vaccinul BCG, împotriva tuberculozei ar putea să fie considerat un adevărat antrenor pentru imunitate. Profesorul Mihai Netea spune că, dat preventiv, are succes și împotriva SARS-CoV-2. Oamenii de știință s-au uitat și spre soluții mai vechi pentru găsirea unui leac împotriva COVID-19. Vaccinul BCG, de pildă, e un vaccin vechi, dezvoltat inițial pentru tuberculoză, dar care are un efect stimulator asupra sistemului imunitar și oferă astfel o acțiune eficientă preventivă și împotriva altor infecții. Ar putea avea un asemenea efect și împotriva COVID-19. Ipoteza aceasta este în studiu, iar unul dintre cercetătorii care s-au aplecat asupra ei, în Olanda, este românul Mihai Netea, imunolog și profesor la Universitatea Radboud din Nijmegen, scrie digi24.ro.

Anunțul profesorului român cercetător în Olanda

„Vaccinul BCG este studiat în prezent în toată lumea, sunt în jur de 10-12 studii care se efectuează în acest moment atât în Europa, cât și în Africa, Australia și Statele Unite. Studiul pe care l-am publicat (la începutul lunii septembrie – n.r.) a fost de fapt pornit chiar înainte de criza COVID, pentru că noi știam și bănuiam că vaccinul BCG poate avea efecte benefice împotriva infecțiilor. Studiul a început cu un an și jumătate-doi în urmă, când am încercat să-l folosim împotriva tuturor tipurilor de infecții, inclusiv gripă, pneumonie și așa mai departe, la oameni în vârstă, de peste 65 de ani”, a explicat la Digi24 profesorul Mihai Netea.

Ce a constatat studiul olandez început înainte de pandemia de COVID

„După urmărirea unui grup de pacienți care au primit BCG și a unui grup de pacienți care au primit un placebo, am numărat practic numărul de infecții pe care ei le-au avut timp de un an și am observat că oamenii care au primit BCG au avut cu aproximativ 80 la sută mai puține infecții respiratorii față de pacienții care au primit un placebo. Asta înseamnă că, de exemplu, din zece oameni, în jur de patru oameni au făcut o infecție virală respiratorie în grupul de control și numai o persoană a făcut această infecție în grupul vaccinat BCG”, a detaliat Mihai Netea.

„Asta nu înseamnă însă că știm ce se întâmplă contra la COVID-19”, a subliniat profesorul. „Majoritatea infecțiilor respiratorii pe care noi le-am văzut nu au fost COVID-19, au fost pneumonii, gripe și așa mai departe, studiul fiind început înainte de apariția pandemiei”, a precizat Mihai Netea.

Însă, spune el, sunt câteva mari inițiative la nivel mondial, inclusiv în Statele Unite, unde în acest moment se studiază specific efectul BCG asupra infecției cu SARS-CoV-2. În studiul olandez, făcut pe un număr total de 200 de pacienți, au fost înregistrate doar câteva infecții COVID, numărul acestora fiind prea mic pentru a fi relevant.

Când va fi sigură ipoteza

„Ceea ce putem spune cu siguranță este că, de exemplu, nu a fost niciun efect secundar al vaccinului, nu am avut niciun fel de probleme și am observat că în perioada în care a fost primul val de coronavirus în Olanda și în Grecia – unde s-au făcut aceste studii -, pacienții care au primit BCG (și s-au infectat ulterior cu SARS-CoV-2 – n.r.) au avut mai puține simptome, dar în acea perioadă nu s-au strâns îndeajuns de multe infecții, încât să putem trage o concluzie definitivă”, a explicat cercetătorul.

În prezent sunt alte trei studii mari pentru BCG care se fac în Olanda – unul pe personal medical, care este cu risc crescut, unul pe pacienți în vârstă sănătoși, de peste 65 de ani, și unul pe pacienți care sunt în spitale, tot cu vârsta peste 65 de ani, dar care au risc crescut la COVID-19. Toate aceste studii au câteva mii de pacienți fiecare.

„Sperăm, către sfârșitul anului, să putem spune care este efectul vaccinului”, a arătat profesorul Netea.

Cât durează efectul protector al vaccinului BCG

Pentru că vaccinul BCG are acest efect foarte larg, asupra mai multor tipurilor de infecții, inclusiv bacteriene, efectul estimat pentru eficiența lui este de patru-cinci ani.

„Dacă reușim să demonstrăm că are aceste efecte benefice, pe această perioadă, ne poate da timpul necesar pentru a dezvolta orice vaccin specific împotriva COVID-19”, a punctat Mihai Netea.

„De fapt, nici despre vaccinurile care se dezvoltă în acest moment (împotriva COVID – n.r.) nu știm cât de mult vor dura. Sunt câteva vaccinuri specifice împotriva altor infecții care pot da o protecție de până la 30-40 de ani. În schimb, vaccinul pentru gripă dă, din păcate, o protecție numai pentru un an, deci încă nu știm exact ce se va întâmpla cu vaccinurile care se dezvoltă acum. Din studiile noastre pe care le-am făcut până acum cu vaccinul BCG, acesta se pare că dă o protecție până la patru-cinci ani”, a adăugat cercetătorul.

Care este secretul „puterii” vaccinului BCG?

În studii experimentale, s-a constatat că vaccinul BCG protejează atât împotriva infecțiilor bacteriene, cât și virale, ba chiar și împotriva infecțiilor parazitare. Au fost făcute, de pildă, studii pentru malarie.

„Noi pe voluntari sănătoși am demonstrat că poate proteja împotriva infecțiilor virale și de asemenea poate da și o protecție parțială împotriva malariei la oameni”, a spus profesorul Netea.

Cum e posibil? „BCG-ul activează foarte puternic sistemul imunitar înnăscut, care are o acțiune foarte largă, împotriva tuturor tipurilor de patogeni, atât bacterii, cât și viruși și paraziți”, a explicat cercetătorul.