Gigi Becali a fost absent în ultima vreme din spaţiul public, fapt ce a ridicat multe semne de întrebare, patronul FCSB fiind cunoscut pentru numeroasele sale intervenţii TV, iar acum s-a aflat motivul. Mama patronului FCSB a fost infectată cu coronavirus în urmă cu o lună. Informaţia a fost confirmată de Gigi Becali pentru România TV. De asemenea, Becali a declarat că în urma îmbolnăvirii mamei sale, el s-a testat de cinci ori pentru COVID-19 şi de fiecare dată rezultatul testului a fost negativ.

Becali, testat de 5 ori pentru coronavirus

Mama lui Gigi Becali, Alexandrina, a fost infectată cu coronavirus. Vestea vine după ce la FCSB a fost depistat un adevărat focar de COVID, 18 jucători şi membrii ai staff-ului fiind testaţi pozitiv, motiv pentru care, la partida din Europa League cu Backa Topola, clubul lui Becali a avut la dispoziţie doar 14 jucători.

În urma celor cinci teste, patronul FCSB a aflat că nu este infectat cu noul coronavirus și își poate vedea liniștit de treburi, fără să fie nevoit să stea în autoizolare. Acum mai rămâne ca și mama sa să treacă cu bine peste momentele dificile provocate de boală și să-și revină, pentru ca motivele de îngrijorare să dispară.

Probleme la FCSB

Din păcate pentru Gigi Becali, nici ceea ce se întâmplă la clubul pe care îl patronează, FCSB, nu este de natură să-l liniștească. Mai mulți jucători ai echipei de fotbal au fost testați pentru depistarea noului coronavirus, iar rezultatele au fost pozitive. Acest lucru este de natură să ridice semne de întrebare în legătură cu posibila participare a echipei în campionat.

Becali a contestat, initial, existența COVID-19, iar ulterior a spus că el nu se va infecta și că nu va purta mască. La botezul nepoatei sale, Becali și familia sa au fost în biserică fără masca obligatorie în spațiile închise.

„Cu măştile, ca să ştie toată lumea. Eu nu pun mască. De ce? Nu că nu respect regula. Eu am, şi recunosc şi ăştia de la Ministerul Sănătăţii, că clinica lui Becali de oncologie e cea mai bună din România. Şi dacă am doctor specialist şi îmi spune: Domnul Becali… Şi nu fac propagandă împotriva… Doar spun ce îmi spun mie doctorii. Eu fac ce spun doctorii mei. Pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Nu pun mască, să nu scadă oxigenul, să nu scadă imunitatea. Covid: vitamina C, vitamina D, zinc. Da, asta înseamnă covid, vitamina C, vitamina D, zinc. Fă-le p-astea şi ai terminat cu covid.

Ce, Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu cu mască? L-a făcut fără mască. Dacă nici ei n-au încredere în putearea lui Dumnezeu și Iisus…oamenii ar zice că nu mai are putere Biserica, Sfântul Maslu, cum să poarte un ierarh mască? Fetele mele poartă mască, cred. Și nevasta mea poartă mască. Eu nu port mască pentru că eu mă duc la Sfântul Maslu și la Liturghie în fiecare zi. Și dacă mă duc acolo, nu se apropie toate miliardele de coviduri de mine.

Virusul n-are putere la noi. De ce? Pentru că noi suntem țară ortodoxă. Ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim. Cine se îmbolnăvește se duce la doctor. Noi avem în ADN nostru avem Sfânta Liturghie în sânge. Ne protejează Dumnezeu și nu murim de Covid.”, spunea Gigi Becali.