Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a transmis că social-democrații răspândesc informații false în spațiul public. Potrivit acestuia, declarațiile pe care PSD-ul le face cu privire la programul “Prima casă”, pensii, salarii și alocații sunt false. Roman susține că actualul Guvern se va ține de promisiuni și că va majora pensiile și alocațiile într-un mod sustenabil.

Acesta a mai menționat și că din cauza minciunilor a pierdut Partidul Social Democrat atât alegerile europarlamentare cât și alegerile prezidențiale.

În ceea ce privește programul “Prima casa”, Roman a explicat că se va desfășura în continuare, însă vor beneficia de el cei care îndeplinesc condițiile legale, “nu și “băieții deștepți” cu puternice interese în zona imobiliară”.

Mesajul transmis de Florin Roman

„PSD devine primul partid romanesc care își lipește eticheta fake news, invadând in fiecare zi, spațiul public cu informații false. Ultima minciuna gogonata lansată de PSD in presa și in on-line, chiar de pe pagina oficiala a partidului este ca “PNL taie “Prima Casa”, argumentația fiind construită pe răstălmăcirea unor declarații ale ministrului de finanțe. Nu e nici prima, nici ultima de acest gen. PSD s-a specializat in transmiterea unor informații care s-au dovedit a fi mincinoase: ca se taie salarii și pensii, ca nu se majorează pensii și alocații, ca nu se plătesc creșterile pentru profesori, ca creste obligatoriu vârsta de pensionare, etc.

Toate aceste știri s-au dovedit a fi false, iar PNL va creste și pensii și alocații, sustenabil, nu înghițite de inflație. După ce au dat foc finantelor țării, cei de la PSD continua sa se scufunde in minciuna. Deși, minciuna i-a dus la pierderea ultimelor alegeri, europarlamentare și prezidențiale. Banii pentru finanțarea programului “Prima casa” sunt prinși in buget, programul va fi derulat, însă de el vor beneficia doar cei care îndeplinesc condițiile legale, nu și “băieții deștepți” cu puternice interese in zona imobiliara. PNL este in război deschis cu PSD, dar și cu “băieții deștepți” ai PSD abonați la conducta banului public”, a transmis Florin Roman, liderul deputaților PNL.

Te-ar putea interesa și: