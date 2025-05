Un ISA este un cont de economii individual, care permite să economisiți sau să investiți bani într-un mod eficient din punct de vedere fiscal. Britanicii pot economisi până la 20.000 de lire sterline cu ISA în acest an fiscal fără a plăti impozitul pe venit din Regatul Unit sau impozitul pe câștiguri de capital pe dobândă.

În acest moment, oricine poate ține departe de Fisc cele 20.000 de lire sterline, fie într-un cont de economii ISA în numerar, fie într-un ISA de investiții în acțiuni, fie într-o combinație a celor două, potrivit Metro.co.uk.

Cu toate acestea, mulți se tem că guvernul ar putea elimina sau reduce suma din ISA în încercarea de a încuraja oamenii să investească. Și potrivit expertului financiar Martin Lewis, suma ar putea scădea până la 4.000 de lire sterline.

Sfaturile experților privind ISA

„Cu siguranță, oamenii ar trebui să maximizeze ISA cât timp regulile rămân așa cum sunt”, spune Jason Hollands, director general la grupul de investiții DIY BestInvest pentru Metro.

„Dacă aveți numerar într-un cont de economii, ar fi înțelept să deschideți un ISA la începutul acestui an fiscal, în cazul unei modificări la următorul buget”, recomandă ea.

„Dar dacă nu mai puteți ține economiile într-un ISA cash, există o serie de alternative cu risc scăzut, potrivite pentru cei care se tem de volatilitatea investițiilor, dar care totuși doresc să pună bani deoparte și să nu plătească impozit pe ele”, sugerează expertul.

Conturi non-ISA

Deși construirea unui cont de economii fără taxe este un concept atractiv, merită știut că mulți oameni pot economisi o parte din bani fără impozite, iar suma poate fi substanțială.

Cu excepția cazului în care sunteți un contribuabil – câștigând peste 125.140 lire sterline pe an – veți beneficia de o Alocație pentru economii personale, ceea ce înseamnă că puteți câștiga o anumită sumă din economii, fără a fi nevoie să dați taxe guvernului.

Contribuabilii care câștigă sub 50.270 lire sterline pe an – pot câștiga 1.000 lire sterline în dobândă pe an fără să plătească impozit, în timp ce contribuabilii cu cote mai mari pot câștiga 500 lire sterline.