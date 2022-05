Fratele Elenei Udrea își sprijină necondiționat sora

Din fericire, fostul ministru se poate bucura de susținerea necondiționată a familiei ei. În prezent, aceasta este suținută moral de mama ei (Maria Valiceasa), de partenerul ei (Adrian Alexandrov) și de fratele ei (Adrian Valentin).

Majoritatea oamenilor habar n-aveau că Elena Udrea are un frate. Acesta are 50 de ani și, deși e căsătorit de aproape 25 de ani și are două fiice, își ajută mereu sora.

Asemeni surorii sale, Adrian Valentin este apropiat de lumea politică, fiind un vechi membru al PMP Sector 6 București, iar anterior al PDL, potrivit Retetesivedete.ro.

Menționăm faptul că, în prezent, Alexandru Alexandrov se ocupă singur de fetița lor, iar Eva Maria întreabă mereu de mama ei.

Momente tot mai grele pentru familia Elenei Udrea

Fiica Elenei Udrea este devastată de faptul că mama sa nu este lângă ea, chiar dacă tatăl ei, Adrian Alexandrov, îi face toate poftele.

Lipsa mamei ei o determină pe micuță să întrebe încontinuu de ea, iar lucrurile devin complicate seara, atunci când Eva Maria începe să plângă după mama sa.

Adrian Alexandrov încearcă să o facă pe fiica sa să treacă ușor peste această perioadă, motiv pentru care o duce și o ia de la grădiniță personal și merg zilnic la locuri de joacă.

Tatăl ei are un ajutor de nădejde, acela fiind Maria Veliceasa, mama Elenei Udrea. Aceasta gătește zilnic și are grijă de casa lor, însă nu uită să o răsfețe pe nepoata sa.

În prezent, Adrian Alexandrov și mama Elenei Udrea locuiesc în Corbeanca.

Adrian Alexandrov, devastat

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru Click! că situația actuala este dificilă, amintind de faptul că Adrian Alexandrov a mai trecut prin momente asemănătoare atunci când Eva Maria era doar un bebeluș.

Potrivit sursei respective, partenerul Elenei Udrea este un tată minunat, având mare grijă de fiica sa.

„Nu este ușor deloc. Este o situație foarte grea și Adrian a mai trecut prin asta, când Eva era doar un bebeluș.

Iată că a demonstrat și de data aceasta că este un om puternic, un bărbat adevărat și un tată minunat. Este devotat, îi face toate poftele Mariei și își petrece tot timpul cu ea”, a explicat sursa anonimă.