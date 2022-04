Elena Udrea ajunge din nou în fața judecătorilor, după încă o noapte petrecută în arest. Iubitul fostului ministru a mers în Bulgaria

Amintim că magistrații au amânat vineri, 8 aprilie, luarea unei decizii deoarece actele de la dosarul de condamnare a fostului ministru al Dezvoltării nu erau încă traduse iar în sala de judecată nu a putut ajunge un translator.

De asemenea, Elena Udrea este foarte îngrijorată şi speriată în momentul de față iar Alexandru Alexandrov şi apropiaţii s-au interesat de soarta ei, potrivit informațiilor transmise de romaniatv.ro

Rămâne de văzut dacă autoritățile bulgare îi vor permite Elenei Udrea să aibă parte de vizite

Totodată, fostul ministru a rămas fără haine și nu se știe dacă autoritățile din Bulgaria îi vor permite vizite, astfel încât să poată primi haine. Trebuie menționat că legislația din România prevede că persoanele reținute sau alte în arest preventiv nu pot primi vizite.

În schimb, instanța urmează să decidă astăzi soarta Elenei Udrea. Aceasta ar putea fi predată autorităţilor române sau ar putea rămâne în continuare în arest preventiv. Într-un interval de 10 zile se va decide fie predarea, fie se va începe procedura de extrădare.

Trebuie menționat că judecătorii bulgari nu au luat o decizie în privința cererii României de a o extrăda pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. Potrivit avocatului care o reprezintă pe Elena Udrea, judecătorii au amânat procesul pentru ziua de astăzi, deoarece nu au avut în sală un translator autorizat.

„Nu a declarat nimic pentru că nu au ajuns documentele traduse. În plus, nu a existat un translator autorizat. Acesta este și motivul pentru care s-a amânat pentru mâine (sâmbătă n.red.). Nu exista translator în acest oraș, trebuie adus din Sofia. Am vorbit cu ea. Nu știe nimic pentru că în momentul în care a plecat din România, instanța încă nu se pronunțase. A declarat că are o fetiță mică, familie și își dorește să se reîntoarcă alături de ei”, a declarat avocata Elenei Udrea pentru sursa menționată.