Aleksander Lukașenko a anunțat joi că țara sa a cumpărat din Rusia sisteme de apărare antiaeriană S-400 și rachete Iskander. Președintele Belarusului a făcut această declarație în timp ce se întâlnea cu guvernatorul regiunii ruse Nijni Novgorod, Gleb Nikitin.

“Am ajuns la un acord cu președintele rus Vladimir Putin. El și cu mine am discutat problema ingineriei rachetelor. Ei ne vor ajuta să rezolvăm problemele legate de noile rachete pe care le creăm. Am avansat considerabil, dar împreună cu rușii vom crea mai repede o rachetă. Ei au mai multe competențe. Noi o vom face singuri, dar vom avea nevoie de mai mult de un an pentru asta. Vom obține o rachetă precum Iskander deja până la sfârșitul anului. O armă foarte bună. “, a declarat Lukașenko, citat de biroul său de presă într-un comunicat pe Telegram.

Liderul de la Minsk a spus că a fost achiziționată cantitatea “necesară” de arme, dar nu a dat mai multe detalii.

“Cu astfel de arme, avem deja o armată complet diferită”, a spus el, precizând că acestea “ar putea provoca pagube colosale”, a spus el.

Potrivit unei declarații de la începutul lunii mai, președintele belarus consideră că Occidentul este “în război cu Rusia” în Ucraina.

Belarus desfășoară forțe speciale lângă Ucraina

Belarusul desfășoară forțe speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, a transmis Ministerul britanic al Apărării, care adaugă că a observat o activitate sporită a forțelor armate ale acestei țări. Marea Britanie mai spune că această tactică are drept scop împiedicarea trimiterii de trupe ucrainene pentru a-i ajuta pe cei care luptă pentru controlul teritoriului cu Rusia.

Ministerul britanic al Apărării a ”anunțat desfășurarea de forțe pentru operațiuni speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, precum și unități de apărare aeriană, artilerie și rachete în poligoanele de antrenament din vestul țării”, potrivit actualizării sale zilnice.

“Prezența forțelor belaruse în apropierea graniței va determina probabil menținerea trupele ucrainene, astfel încât acestea nu se pot ajunge în sprijinul operațiunilor din Donbas”, a precizat ministerul.

Ucraina a trimis zeci de mii de persoane la granița cu Belarus

Pe acest fond, șeful Statului Major General al forțelor armate, Viktor Gulevici, a declarat că țara sa a trimis aproape 20.000 de persoane în apropierea graniței cu Belarus, adăugând, de asemenea, că mișcarea necesită și un răspuns, scrie Sky News.

”Apariția în apele Mării Mediterane și ale Mării Baltice a unui grup care transportă rachete de croazieră maritime și aeriene, o creștere a grupului de aviație în țările din Polonia și statele baltice indică o amenințare tot mai mare la adresa Republicii Belarus”, a declarat acesta.