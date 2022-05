Belarusul desfășoară forțe speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, spune Ministerul britanic al Apărării, care adaugă că a observat o activitate sporită a forțelor armate ale acestei țări. Marea Britanie mai spune că această tactică are drept scop împiedicarea trimiterii de trupe ucrainene pentru a-i ajuta pe cei care luptă pentru controlul teritoriului cu Rusia.

Ministeru britanic al Apărării a ”anunțat desfășurarea de forțe pentru operațiuni speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, precum și unități de apărare aeriană, artilerie și rachete în poligoanele de antrenament din vestul țării”, potrivit actualizării sale zilnice.

“Prezența forțelor belaruse în apropierea graniței va determina probabil menținerea trupele ucrainene, astfel încât acestea nu se pot ajunge în sprijinul operațiunilor din Donbas”, a precizat ministerul.

Pe acest fond, șeful Statului Major General al forțelor armate, Viktor Gulevici, a declarat că țara sa a trimit aproape 20.000 de persoane în apropierea graniței cu Belarus, adăugând, de asemenea, că mișcarea necesită și un răspuns, scrie Sky News.

”Apariția în apele Mării Mediterane și ale Mării Baltice a unui grup care transportă rachete de croazieră maritime și aeriene, o creștere a grupului de aviație în țările din Polonia și statele baltice indică o amenințare tot mai mare la adresa Republicii Belarus”, a declarat acesta.

De asemenea, șeful Statului Major General al forțelor armate, Viktor Gulevici, a adăugat ”gruparea creată de forțele armate ale Ucrainei în direcția operațională sudică, cu un număr total de până la 20.000 de persoane, necesită, de asemenea, un răspuns din partea noastră”.

Pe de altă parte, actualizarea Ministerului britanic al Apărării mai arată că forțele belaruse nu au fost implicate direct în război, deși existau speculații în acest sens. În plus, instituția din Marea Britanie a mai scris că președintele Alexander Lukașenko, aliat al liderului de la Kremlin, a dorit să ”echilibreze probabil sprijinul pentru invazia Rusiei cu dorința de a evita participarea militară directă cu riscul sancțiunilor occidentale, al represaliilor ucrainene și al posibilelor nemulțumiri în cadrul armatei belaruse”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/DAnpcubog6

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/moSLR5a4DL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2022