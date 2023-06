Liberă și neliniștită, Saveta Bogdan ar vrea o nouă relație după ce s-a despărțit de curând de iubit. Separarea s-a produs pentru că bărbatul a fost supărat când cântăreața a plecat la fiica ei în America, deși el i-ar fi propus o vacanță în Maldive.

Cei doi s-au separat astfel, însă în exclusivitate pentru Spynews.ro, Saveta Bogdan ne spune cum vrea să arate noul ei partener de viață. Ce condiții trebuie să îndeplinească.

Plecarea în America i-a adus despărțirea

De curând, Saveta Bogdan și iubitul s-au despărțit, mai exact au decis să se separe în momentul în care cântăreața de muzică populară a hotărât să plece pentru câteva luni în America, la fiica ei. Bărbatul s-a supărat, deoarece el i-ar fi propus vedetei să meargă împreună în Maldive, dar aceasta l-a refuzat.

”Eu am plecat în America, el a vrut să mă ducă în Maldive vreo 10 zile, iar eu nu pot, am alt program, i-am zis că mă duc la fată că n-am mai fost la ea de doi ani, i-am zis că eu mă duc aici, am luat o pauză. El s-a supărat, că el a vrut să mă ducă acolo, asta e, ce vrei!”, a spus Saveta Bogdan pentru Spynews.ro.

Vrea să-și refacă viața

Artista e pregătită să-și refacă viața, astfel că ne-a spus și ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul ei partener de viață. Saveta Bogdan vrea ca viitorul iubit să nu-i mai impună nimic, să o lase să facă ce vrea ea și să nu mai fie autoritar, așa cum era fostul ei partener.

Mai mult de atât, își dorește ca cel care o să ajungă să-i fure inima să fie un bărbat chipeș, să se comporte frumos cu ea și fie un ”om cu capul pe umeri”.

”Nu mai vreau așa apropiat, vreau doar așa să ne căutam la o cafea, să ne vedem. Nu vreau să-mi impună nimic, să fac ce zice el, să mă lase cum vreau eu, eu dacă am venit la copiii mei am venit, sunt copiii mei.

Nu vreau să-mi impună fă așa, fă așa, el era puțin autoritar, mie nu-mi plac oamenii ăștia. Să fie frumos, să îmi vorbească frumos, să nu mă jignească, să fie un om cu capul pe umeri, că mie nu-mi trebuie bogație, eu am de toate aici”, a mai spus cântăreața de muzică populară.