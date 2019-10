Mama Luizei Melencu a provocat cutremur după ce a dezvăluit la România TV că vameşii acceptă, contra cost, ca minorii să treacă graniţa fără procură. Monica Melencu a susținut că ea însăși a dat şpagă pentru Luiza, în mai multe rânduri.

Dezvălurile au fost făcute în contextul unei dezbateri despre corupţia de la vamă a fost purtată în studiourile România TV. În discuție era cazul Mariei, o victimă, a reţelelor de prostituţie ce acţionează pe teritoriul Italiei.

„Şi fără procură se iese. 50-70 euro în vama şi se iese. Vameşul a închis un ochi pentru omul ăla fără procură. Chiar dacă nu ai procură, cu bani faci orice”, a declarat Maria, la România TV. Ea a fost repede completată de mama Luizei. „Aşa este domnul Ciutacu. Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am vrut să merg cu Luiza în România, am băgat 70 de euro în buletin şi am trecut. Inclusiv anul trecut”, a susținut Monica Melencu.

Mama fetei a menționat că de 6 ani o aduce pe Luiza aşa, în Italia.

„A venit şi singură, fără părinţi, a trecut doar cu șoferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul și 70 în buletin. De atâţia ani o aduc așa în vacanță, în Italia”, a adăugat mama Luizei.

Situaţia este generalizată în vămile din România, Monica Melencu spunând că s-a întâmplat la fel în vămile Nădlac şi Bechet, în timp ce Maria a spus că astfel de situaţii se întâmplă şi în vămile Borş, Satu Mare sau Drobeta Turnu Severin.

