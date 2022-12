Invitat la podcastul Istoria Secretă, fiul lui Ion Gheorghe Maurer a povestit de întâlnirea cu un ziarist german, pe care l-a bănuit inițial că este un securist deghizat în jurnalist.

Jean Maurer: Veneam dintr-o familie cu un anume renume, cu acces la informație

„Era absolut improbabil ca ajungând în Germania, cineva să nu se intereseze de mine, că veneam dintr-o familie cu un anume renume, cu acces la informație… Eu am fost și crescut parțial de securiști cu toți ăia care erau pe lângă taică-miu.

Deci chiar așa total tâmpit nu eram. I-am spus că ne întâlnim unde vreau eu. Putea să fie de la revistă, putea să fie un neamț care lucra pentru serviciile române, putea să fie un neamț care lucra pentru serviciile germane, putea să fie oricine.

Dar era neamț, după accent, adică n-avea nicio bătaie în germana săsească, care e mai de lemn așa un pic”, își amintește Jean Maurer, care a răspuns întrebărilor jurnalistului și a reușit să-l bulverseze cu exactitatea premoniției pe care românul avea să o aibă despre căderea lui Ceaușescu.

„Eram convins că urmează Iliescu la putere sau va fi implicat”

„Eu cred că se va întâmpla o revoluție, o mare schimbare. Am zis revoluție ca schimbare. Și aici am început să fabulez. Și am fabulat atât de bine încât m-a mai căutat încă de vreo 5-6 ori după ce am fabulat eu și am nimerit ca orbul Brăila.

Bun, aveam un feeling pe treaba asta. I-am spus că în România o să fie cu sânge, că Ceaușescu o să cadă, nu știu ce se va întâmpla cu el, dar de urmat, va urma eșalonul 2, unde cel mai reprezentativ din eșalonul 2, chit că a fost marginalizat, este Iliescu. (…)

Eu am auzit de la taică-miu un singur lucru: Dacă Ceaușescu cade, vine Iliescu. Am avut la un moment dat o discuție cu taică-miu în sensul ăsta și mi-a zis că dacă ăsta cade, o să vină Iliescu.

Discuția asta am avut-o cu două luni înainte să plec, deci în 1988… Și eu eram convins că urmează Iliescu la putere sau va fi implicat”, a mai spus Jean Maurer.