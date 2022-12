EXCLUSIV Jean Maurer, dezvăluiri despre viața sa după plecarea în Germania: Eu am fugit din România ilegal (VIDEO)

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut invitat în podcastul său de pe canalul de YouTube al EVZ Capital pe Jean Maurer, cel care a povestit mai multe aspecte despre viața sa, în special momentul în care a plecat în Germania.

”Voiam neapărat să-mi protejez familia rămasă în România. Voiam să-mi protejez părinții și cei trei copii rămași. Voiam să-mi clarific statutul. Aveam, la vremea aceea, statut de fugit. Este statut penal. Familia mea nu s-a temut. Suntem în august 89, i-am întrebat dacă sunt repercursiuni sau sunt amenințați.Voiam să iau ,,rucsacul” ăsta și elementul de șantaj care putea fi folosit împotriva familiei mele. Am dat telefon că vreau să-mi clarific statutul în Germania. Nu am fugit din România, nu voiam să mă stabilesc în Germania, cu toate că făcusem cerere. Voiam să primesc viză de ședere pentru 6 luni, cât durează specializarea mea la Institutul de Cercetare. Au spus ,,vino, vino, de-abia te așteptăm”. Nu știu ce s-a întâmplat în spate, dacă nemții au avut comentarii la adresa autorităților române. Eu bănuiesc că au avut pentru că nu s-a întâmplat nimic. Eu mi-am explicat că atunci era Revoluția și au zis că e bine că a fugit fiul lui Maurer. Cert e că am spus că vreau să merg la Ambasada Română și să cer viză”, spune acesta.

Jean Maurer a fost păzit foarte bine atunci când a mers la Ambasada României din Bonn

Jean Maurer a mai povestit despre momentul în care a mers la Ambasada României din Bonn, acolo unde avea să discute cu ambasadorul.

”Firma Krupp avea un serviciu de securitate de mare anvergură. Mi-au spus că au planificat toată acțiunea în ziua de, în data de. Atunci am vrut să dau un telefon la Ambasadă să spun că vin. Nu era departe, era la 200km. Ei au spus că mă așteaptă ambasadorul, care vrea să discute cu mine. Zis și făcut. A venit formula standard. A venit un Mercedes, un șofer și încă un domn, care mi-au spus să mergem la Ambasada Română din Bonn. Pe drum mi-au spus că trebuie să mă instruiască. Mi-au spus ,,Ambasada Română va fi încercuită”. Atunci mi-a căzut buza. Mi-au spus ,,Ambasada va fi încercuită de mașini de poliție pentru că pe perioada vizitei dumitale la ambasador, nu va ieși și nu va intra nicio persoană în Ambasadă sau din Ambasadă. Noi vom avea Bundespolizei, poliția federală. Dumneata intri, noi oprim mașina în fața porții”. O acțiune de tip James Bond! Lucrurile astea erau noi pentru mine. Felul în care m-au protejat este absolut remarcabil. Din poartă până la Ambasadă mai erau 20-30 de metri. În Ambasada, urma să mă întâlnesc cu ambasadorul și cu alte persoane de acolo. Mi-au spus ,,nu bei apă, cafea, nu mănânci ciocolată, nu accepți nicio tratație”. Era explicabil. Mi-au spus ,,Vorbești ce ai de vorbit în jumătate de oră. Exact în jumătate de oră dumneata ieși din ambasadă și nu rămâi în ușa, ci vii la mașină, unde noi stăm în fața porții. Stăm de vorbă și vedem dacă te mai duci o dată sau nu mai e nevoie”. Am spus că deja este o acțiune adevărată”, a mai povestit Jean Maurer.

Jean Maurer a primit viză pe loc

În cadrul podcastului ”Istoria Secretă”, Jean Maurer a mai spus că a primit viză pe loc și că la acea vreme se gândea ”ce lecție au primit autoritățile României”.

”Am ajuns acolo, am văzut mașini de poliție și șase mașini de poliție germană, staționate în jurul gardului. Am intrat, m-a primit ambasadorul. Mai erau doi indivizi. Mă întreabă ce am organizat, întrucât au fost informați de Ministerul de Interne Federal că pe durata vizitei mele Ambasada are pază, protecție din partea poliției federale și că este interzis accesul în Ambasadă și din Ambasadă afară. Mi-au spus ,,Ne-ați luat cu asediu, domnule Maurer.” Am răspuns că nu am luat cu asediu, ci am venit pentru o viză. Îmi spune ,,Dumneata realizezi ce se întâmplă și că suntem în faza unui conflict cu autoritățile germane?” Am spus că dacă îmi dau viză, am plecat și am terminat totul. Le-am spus de la început că nu beau apa, nu vreau cafea, nu vreau nimic. Am zis ,,Ce nu înțelegeți? Eu am fugit din România ilegal. Eu sunt penal acum. Dvs vreți să ducem acest penal în absurd sau vreți s-o rezolvăm?” Mi-au spus că ori vor accepta conflictul, ori îl vor minimaliza sau anula. Au spus că le forțez mâna. Mi-au dat viză pe loc. Cei doi, care erau cu ambasadorul, aveau uniforme standard pentru anumite servicii. Ambasadorul era un tip destul de vivace. Mi-a reamintit că mai am 7 minute până când trebuie să ies. Mi-au pus viză, mi-au ștampilat pașaportul. Am mulțumit și am spus că sunt român și mă întorc. Am plecat și episodul s-a încheiat. L-am sunat pe tata și i-am spus că sunt legal. Formal, nu ar fi trebuit să existe consecințe. ,,Ce lecție au primit autoritățile României”, mi-am spus în gând”, a mai precizat acesta.

Jean Maurer a mai precizat că, la câteva luni după acest moment, un director de la firma Krupp îl anunță că ambasadorul dorește să viziteze această firmă și Institutul de Cercetare.

”La câteva luni, ne apropiam de august-noiembrie și decembrie, revoluția. Vine un director de la Krupp să-mi spună că s-a anunțat că ambasadorul vrea să viziteze firma Krupp, Institutul de Cercetare. Mi-a spus ,,ne-am gândit ca dumneata să faci parte din comitetul de primire, să-l primești odată cu noi pe ambasador”. A venit, am dat mâna cu el, mare prietenie. A fost lansată o vrăjeală de bine. Au luat-o pe partea colaborării. Am fost încântat. Presiunea de acasă s-a diminuat, s-a dezamorsat cumva. Am luat masa împreună. Delegația română a plecat și eu am fost lăudat. Ăsta a fost episodul cu viza”, a mai precizat invitatul.

Sistemul a apelat la manipulări

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul Jean Maurer dacă au existat situații în care ar fi încercat să-i manipuleze pe părinții acestuia.

”A fost un astfel de eveniment. M-am trezit cu un telefon din Dresda, din RDG, în care mama spunea că ,,am ajuns în Dresda și aș vrea să-mi faci o vizită”. Încă nu venise Revoluția, era în 89 prin vară. Înainte de a merge la Ambasadă. Eu i-am spus să ia un tren, un avion, să vină ea în Essen. Nu aveam ce să caut în Dresda, aveam statutul de fugar. A spus că va veni în Essen și când a ajuns, am întrebat-o de ce a venit în Germania. Mi-a recunoscut că a vorbit cu Elena Ceaușescu care vrea să vin înapoi. A trimis-o tovarășa. Am întrebat-o ce vrea să mă convingă. Voia să mă convingă să vin înapoi pentru că ar putea să-i fie greu familiei. Dar eu am spus că am 3 copii și ar putea fi și mai greu dacă nu obțineam un anumit statut în Germania. A mai fost o tentativă. În 79-80, când am avut o bursă internațională pentru doctorat în Paris. Atunci am făcut o vizită și lui Berthold Beitz, în Germania. Am cochetat cu ideea că nu prea e bine în România și m-am gândit să imigrez în Germania. Și atunci, mama a venit în Paris și mi-a spus că nu ar trebui să rămân în Germania sau Franța, pentru că aș putea face rău familiei. Atunci m-am întors. După ce m-am întors, nici că am mai văzut pașaportul. Discuția de la Essen s-a terminat că nu mă voi întoarce în România sub nicio formă. După ce mama s-a întors, nu s-a întâmplat nimic”, spune Jean Maurer.

De asemenea, el a mai spus că ”toată perioada respectivă sună a film de Hollywood. Totul a fost real și am trăit cu mari emoții. Nu eram antrenat, nu eram pregătit pentru astfel de evenimente. Dar am trecut cu bine. În noiembrie se prăbușea Zidul Berlinului, iar eu eram în Germania. Eu am fost convins că Ceaușescu o să fie pe făraș. Era o chestie absolut clară”.