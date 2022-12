Anunțul momentului despre Ion Iliescu! Informația tocmai a ieșit la iveală

Așadar, istoricul Lavinia Betea a spus că Ion Iliescu era „extrem de îndrăgostit” de putere. Mai mult, fostul președintele a iubit puterea mai mult decât Nicolae Ceaușescu, conform informațiilor transmise de specialistă.

„M-a preocupat relația lui Virgil Măgureanu, care a fost șeful serviciilor speciale, cu Ion Iliescu. M-a interesat cum îl vede peste ani pe Iliescu. S-a ferit să îi reproșeze lucruri pe care le fac cu mare ușurință alți colaboratori. Din tot ce spune, aș deduce că a fost un om care nu a fost pregătit pentru actul conducerii.

A fost un personaj carismatic, foarte așteptat. Dacă am fi avut un alt tip de tranziție, ar fi fost, poate, un om care s-ar fi pliat. Nu a avut timp să se adapteze la schimbările care s-au făcut, care erau dramatice. Oamenii au avut niște așteptări enorme. Și noi am fost vinovați, și cei care ne-au condus. Am fost nepregătiți”, a declarat Lavinia Betea, conform gandul.ro

Ion Iliescu a știut din 22 decembrie unde a fost închis Nicolae Ceaușescu

De asemenea, aceasta a spus și că Ion Iliescu a știut din 22 decembrie unde a fost închis Nicolae Ceaușescu și știa că nimeni nu luptă pentru el.

„Sunt oameni, la fel cum a fost și Ion Iliescu, extrem de îndrăgostiți de putere. Aș spune că a iubit puterea mai mult decât Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu se confruntase, înainte de a avea putere, cu niște situații limită.

Trecuse prin niște ani de închisoare. Iliescu a acceptat să se întâmple ceea ce a fost după plecarea lui Ceaușescu din Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Dacă chiar voia să știe ce se întâmplă, putea să monitorizeze lucrurile în altă manieră” a adăugat aceasta.

Dezvăluiri uimitoare din perioada comunistă

Anterior, istoricul Alex Mihai Stoenescu a vorbit despre „Institutul Revoluției lui Iliescu” și a dezvăluit că, în tinerețe, Nicolae Ceaușescu participa la ședințele Mișcării Legionare, alături de fratele său.

„S-a construit pe o serie întreagă de elemente false, de imagine, majoritatea anti-comuniste. Și în care, sigur că un rol principal l-au avut anumiţi lideri, în frunte cu Ion Iliescu. Iliescu este emiţător de imagini publice şi imagini istorice, aşa – numite istorice, de cele mai multe ori fanteziste, fără legătură cu realitatea.

Are un institut. „Institutul Revoluţiei lui Iliescu”, aşa îi spune lumea, pe care l-a înfiinţat efectiv din dorinţa de a construi o imagine oficială, cum să spun, o istorie oficială a României, în decembrie 1989 şi după aceea, a regimului său. O istorie a lui Iliescu, pur şi simplu. Şi care este construită, finanţată, chiar, de un grup de politruci. Un grup de politruci care construieşte această istorie a lui Ion Iliescu şi a Revoluţiei, şi a evenimentelor de după”, a spus istoricul Alex Mihai Stoenescu