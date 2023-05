Elena Udrea neagă că ar fi existat o idilă între ea și Traian Băsescu

În trecut, au circulat zvonuri în presa națională, potrivit cărora, între fostul președinte al României, Traian Băsescu, și fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, ar fi existat o relație amoroasă. Ba mai mult, diverse persoane au spus că i-au văzut în ipostaze nepotrivite din punct de vedere profesional.

Totul a pornit după ce Elena Udrea a zis despre Traian Băsescu că este „un bărbat foarte puternic, un lider, categoric și în viața privată, și în politică, oriunde s-ar afla, este genul de bărbat despre care știi că este puternic, cum îl vezi.”

În cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denisei Rifai”, fostul ministru al Turismului a recunoscut că Traian Băsescu este unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei, dar niciodată nu a avut sentimente pentru el.

„Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și, de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: ”Ce a vrut să spună cu asta?” Am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă.

Traian Băsescu este cea mai importantă persoană din viața mea, după părinții mei. Relația a fost extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”, a explicat ea.

Elena Udrea nu a stat niciodată cu fundul pe biroul președintelui României

În cadrul acelei emisiuni TV, Elena Udrea a fost întrebată dacă a stat vreodată cu fundul pe biroul fostului președinte al României, după cum spune chiar Adriana Săftoiu în anul 2015, într-o carte în care a dezvăluit secrete din lumea politică. Elena Udrea a spus că nu și-ar fi permis să facă un asemenea gest din respect pentru biroul președintelui, al lui Traian Băsescu și al familiei sale.

„Nu mi-aș fi permis să stau cu fundul pe biroul președintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla, ca președinte. Aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă așez cu fundul pe el. Și am prea mare respect pentru familia președintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul președintelui”, a zis ea.