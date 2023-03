Florin Zamfirescu, în vârstă de 73 de ani, este unul dintre marii actori ai României și profesor în cadrul Facultății de Actorie la UNATC. Anul trecut, Maurice Munteanu a declarat că acesta l-a discriminat la admitere.

Motivul din spatele întrebării care l-a deranjat pe Maurice Munteanu

Actorul l-ar fi întrebat dacă are o iubită, ceea ce l-a deranjat pe criticul de modă, având altă orientare sexuală. Florin Zamfirecsu a dezvăluit însă care a fost adevăratul motiv din spatele acestei întrebări.

„Există o diferență foarte mare și la fete și la băieți, îți spun un mic secret. După liceu, unii care dau admitere au început deja viața sexuală și unii care termină liceul care nu au început-o. Și diferențele se văd. Fata are o pudoare, se vede când dansează. Noi știm asta. Când băiatul ăla dovedea o timiditate, o spaimă: Bă, tu ai o iubită? Vai ce m-ai jignit! Așa încep războaie mondiale, suntem de râsul cârcilor dacă noi căutăm vini peste tot. Cum îți permiți?”, a spus acesta în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Florin Zamfirescu nu a discriminat niciodată

Florin Zamfirescu a subliniat că nu a discriminat niciodată pe baza orientării sexuale, și chiar a avut colegi de altă orientare sexuală.

„În viața mea nu am discriminat. Am fost colegi de cameră la cămin. Eram 4 în cameră și erau 2 homosexuali. Știam, mai și discutam serile. Unul era un mare actor și unul un mare regizor. Au dispărut acum, nu mai sunt pe lume. Am avut mulți prieteni. Întâmplarea cu băiatul ăla…nu știu cum îl cheamă, dar cică l-am întrebat eu dacă are prietenă…vezi domne l-am discriminat.

Asta e ca un banc sau o povestire de pe la școală, care e cam așa: Ionel a mâncat dulceața ascunsă de maică-sa și maică-sa a intrat în cameră și a zis: Bună dimineața, Ionel! și Ionel zice: Mamă, nu am mâncat eu dulceața! Adică a confundat „bună dimineața!” cu „ai mâncat dulceața!” Cam așa e bancul.”, a explicat actorul.

Maurice Munteanu a dat de patru ori la teatru

Pe de altă parte, Maurice Munteanu a spus că a dat la teatru de patru ori, și de fiecare dată a picat cu cea mai mică notă. Potrivit acestuia, comisia a reacționat negativ atunci când a dat de înțeles că nu este atras de fete, în special Florin Zamfirescu.

„Sunt cine mi-am dorit să fiu și să știi că e cumva mai bine că nu am ajuns să fiu actor. Acum, după atâția ani, mulțumesc comisiei care m-a picat cu ultima notă patru ani la rând și nu pentru că aș fi avut o prestație discutabilă, ci doar pentru că din punctul lor de vedere reprezentam un element surpriză. Prima întrebare pe care Florin Zamfirescu mi-a pus-o la admitere a fost dacă am sau nu o iubită.

Când am spus că nu am o iubită, s-a uitat la mine cu bănuială și tot el mi-a spus:t Atunci erau alte vremuri. Dacă s-ar fi întâmplat asta în 2022 îl aștepta un proces lung și costisitor și risca probabil să rămână și fără catedră.”, a povestit criticul de modă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.