Este informaţia momentului despre COVID-19 care aruncă totul în aer pur şi simplu. Se poate întâmpla în orice moment. Este avertismentul unui cunoscut doctor care s-a decis să spună totul.

COVID-19, o bombă cu ceas

COVID-19 este o adevărată bombă cu ceas pentru România, dar şi pentru întreaga omenire. Un cunoscut medic vine cu cea mai proastă veste. Virusul poate suferi în orice moment o nouă mutație care poate să fie cu adevărat devastatoare.

Noua tulpină de coronavirus creează îngrijorare la nivel mondial. OMS a spus deja că varianta britanică de coronavirus este prezentă în cel puţin 60 de ţări şi teritorii. State precum Suedia, Germania, Anglia au prelungit restricțiile, dar țara noastră le-a relaxat, iar următorul pas este redeschirea școlilor pe 8 februarie.

Radu Țincu spune de ce campania de vaccinare trebuie să fie finalizată până în toamnă, dar avertizează. Spune care sunt pericolele în contextul noii tulpini britanice.

„Măsurile s-au relaxat dintr-un singur motiv. Datele pe care autoritățile române le dețin sunt incomplete. Discutăm de numărul de teste zilnice care a determinat un număr mai mic de pacienți identificați pozitivi, deci avem un deficit de testare și un deficit de imagine asupra evoluției pandemiei.

Pe de altă parte, în ceea ce privește incidența de circulație a noii variante virale, România habar nu are la acest moment care este rata de circulație a acestei noi variante virale. Ştim doar că are o contagiozitate cu până la 70% mai ridicată, iar dacă ar fi să luăm în calcul declarațiile premierului britanic Boris Johnson, aceasta are și o mortalitate mai mare cu 30%”, explică medicul ATI, conform gandul.ro.

Avertismentul lui Radu Ţincu

„Din punctul meu de vedere, aeastă variantă virală circulă în comunitatea românească și este mult mai răspândită decât numărul pacienților identificați.

Peste 95% dintre ei sunt persoane care nu au călătorit în afara țării, așadar, asta ne confirmă că îmbolnăvirea a avut loc pe teritoriul țării, ceea ce confirmă că avem o transmitere intracomunitară.

Vaccinurile sunt eficiente împotriva noilor variante virale, lucru demonstrat nu doar de producători, ci și de studii independente realizate de cercetători externi companiilor producătoare.

Ceea ce trebuie să înțelegem este că aceste noi variante virale care apar sunt extrem de periculoase pentru că în orice moment virusul poate suferi o nouă mutație care să afecteze tocmai proteina de suprafață pentru care au fost create aceste vaccinuri.

Campania de vaccinare trebuie accelerată

Campania de vaccinare nu trebuie să se întindă pe o perioadă foarte lungă de timp. Cu cât prelungim campania de vaccinare, cu atât virusul va încerca să găsească căi de scăpare în fața sistemului nostru imunitar”, spune medicul.

Medicul Țincu mai spune că nu știm care este incidența de circulație a acestei tulpine deoarece nu se fac secvențieri genomice. „ Marea Britanie spre exemplu, din aprilie până în prezent a realizat 70.000 de astfel de secvențieri genomice și săptămânal, Guvernul Britanic este informat cu privire la rata de circulație a acestei noi variante virale. În România nu am depășit 20-30 de secvențieri genomice”, atarge atenția medicul.