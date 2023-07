Potrivit surselor, începând de la 1 septembrie, salariul minim brut ar urma să crească în România la 3.300 de lei, de la 3.000 de lei brut (1.898 de lei net).

Va fi majorat, de asemenea, salariul minim brut al angajaților din construcții, de la 4.000 de lei, cât este în prezent, la 4.500 de lei.

Salariul minim brut ar putea crește de la 1 septembrie

Aceste măsuri fac parte dintr-un pachet fiscal mai mare, stabilit în urma discuțiilor cu Banca Mondială și Comisia Europeană, menit să ducă la eliberarea tranșelor din PNNR și la ieșire României din procedura de deficit excesiv, care poate pune în pericol accesarea fondurilor europene cuvenite țării noastre.

Pro TV precizează totuși că Guvernul României decide majorarea salariului minim însă majorarea este făcută de mediul privat. De asemenea, majorarea salariul minim poate fi o sursă importantă de venit suplimentar pentru stat: se vor încasa impozit pe venit, contribuții de sănătate și de pensii de la salarii mai mari.

O treime din angajați sunt plătiți cu salariul minim

Conform Eurostat, România se situează la coada clasamentului în privința salariului minim lunar.

Grupa 1 include țări în care salariul lunar variază între 399 EUR și 840 EUR, top care include România și Polonia. Cu puțin peste 600 de euro, țara noastră se află pe locul 20 din 22, doar înaintea Ungariei și Bulgariei.

În cea de-a doua grupă sunt incluse țări în care salariile minime sunt cuprinse între 887 și 1304 EUR/lună, iar în a treia cele de peste 1700 EUR/lună.

„Bună seara. Mă bucur să vin din nou în faţa dumneavoastră, de data aceasta ca premier al României, după prima şedinţă de Guvern. Împreună cu colegii mei am venit după ce am depus jurământul şi am dat prima ordonanţă de organizare a Guvernului.

De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de Guvern ca să putem să aplicăm cât mai urgent.

E vorba de reducerea preţurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susţinere a industriei materialelor de construcţii, plus introducerea energiei verzi în fermele agricole.”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că noul guvern va lua măsuri pentru ca inflația să scadă.