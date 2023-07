Un milion de români ar putea avea salariile mai mici. În acest moment se fac calcule iar premierul PSD Marcel Ciolacu ar putea să ia o măsură radicală. Mai exact, circa un milion de angajați s-ar putea trezi cu salariile tăiate.

Variantele care se află pe masa premierului Marcel Ciolacu sunt venite de la ministrul de Finanţe, Marcel Boloş. Măsurile fiscale ar putea fi luate în contextul în care România are un deficit bugetar la cinci luni de 37 de miliarde de lei, adică o „gaură”, ceea ce înseamnă 2,3% din PIB. În plus, până la finalul anului ar trebui să ne încadrăm în 4,4%. În caz contrar, România riscă să piardă bani din PNRR.

Scăderi de salarii de la 1 septembrie

Variantele aflate pe masa premierului Marcel Ciolacu fac referire inclusiv la eliminarea facilităţilor fiscale în IT, construcţii şi agricultură. Acest lucru ar însemna scăderi de salarii. În cazul în care va fi luată această măsură, ea ae va aplica de la 1 septembrie.

În Scenariul 1 se vorbește de creştere TVA la 19% (în afară de produsele de bază) SAU creştere taxelor/impozitelor de la 1 ianuarie. În plus, se ia în calcul eliminarea facilităţilor fiscale în IT, construcţii, agricultură de la 1 septembrie – ar însemna scăderi de salarii.

Varianta referitoare la restructurare la stat

La Scenariul 2, se are în vedere restructurare la stat (companii, primării, ministere, agenţii, etc) de la 1 ianuarie. Măsura este legată de faptul că avem un deficit bugetar foarte mare, a arătat Antena 3 CNN.

Trebuie spus că Marcel Ciolacu a susținut că în ceea ce privește facilitățile fiscale din construcții, agricultură și IT, nu se poate lua o decizie decât în urma unor discuții cu toți marii actori din fiecare domeniu.

Ciolacu spune că nu sunt oportune taxe noi

Premierul a spus, de asemenea, că nu ar fi oportun să se introducă taxe noi.

„ Știm cu toții că la un moment dat România a avut un deficit de 9,2% – cel mai mare deficit din Uniunea Europeană; a fost o explozie -, el venind după un deficit de sub 3%, după o datorie externă a României de aproximativ 37% (…). Anul acesta trebuie să ne încadrăm într-un deficit de 4,4 – atât ESA, cât și cash. Am solicitat o analiză de ansamblu pe tot acest lanț, lucru pe care o să înceapă să ni-l prezinte deja domnul ministru al finanțelor. Am avut o primă întâlnire cu domnul ministru al finanțelor, împreună și cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și cu fostul ministru al finanțelor. Nu vom lua nicio decizie până când nu vorbim cu marii actori din fiecare domeniu. Asta, în primul rând. În al doilea rând, nu cred că este oportun să introducem taxe noi. E un lucru care nu se face când există încă o criză economică”, a declarat Marcel Ciolacu.