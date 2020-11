Este vorba despre declarația făcută de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a spus că „aproape cu certitudine” salariile demnitarilor vor fi înghețate anul viitor.

Declarația lui Virgil Popescu

Virgil Popescu a fost întrebat dacă Guvernul Orban va tăia salariile bugetarilor cu 20%, așa cum a propus economistul-șef BNR Valentin Lazea.

„Este parerea dansului, un scenariu la care dansul s-a gandit. Nu vorbim de taierea salariilor bugetarilor. Vorbim eventual de inghetarea, aproape cu certitudine, a salariilor demnitarilor”, transmis Virgil Popescu la Antena 3.

Ce spune economistul-şef al BNR

Economistul-şef al Băncii Naţionale a României, Valentin Lazea, a declarat că tăierea salariilor bugetarilor cu 20% și reducerea programului de lucru la patru zile pe săptămână în sistemul public reprezintă soluții de reducere a deficitului bugetar în 2021. Acesta a precizat că înghețarea salariilor ar fi insuficientă pentru rezolvarea problemei.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale de României, Dan Suciu, a declarat că măsura nu este o propunere oficială a Băncii Centrale și că nu Valentin Lazea decide cum să se reducă deficitul bugetar.

Virgil Popescu, despre situația economiei

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, afirmă că în momentul de faţă ne aflăm într-o criză economică suprapusă peste criza sanitară, dar că nu se aşteaptă să urmeze „o criză imensă”.

„Suntem în criză economică, dar suntem într-o criză care este suprapusă peste o criză sanitară. Nu aş spune că urmează o criză imensă, este o criză economică suprapusă peste criza sanitară”, a declarat ministrul Energiei vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată în localitatea argeşeană Bascov.

El a precizat, răspunzând unei întrebări, că întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia în continuare de susţinere. Ministrul a vorbit despre suma de un miliard de euro pe care Guvernul vrea să-l introducă în economie până la sfârșitul anului. De asemenea, Virgil Popescu a menționat că sunt negocieri cu Comisia Europeană în privința unei alte sume de 30 de miliarde de euro.

„Aţi văzut primul pas pe care l-am făcut vizavi de întreprinderile mici şi mijlocii, de capitalul autohton, cu acel miliard de euro pe care dorim să-l introducem în economie până pe 31 decembrie. Lucrăm în momentul de faţă la direcţiile strategice şi suntem în negocieri foarte clare cu Comisia Europeană pentru Planul naţional de rezilienţă, practic vorbim de alte 30 de miliarde de euro (…) şi ne batem la Comisia Europeană şi cred că vom obţine acceptul acesteia (…) ca din acest plan de rezilienţă să fie finanţat un capitol special pentru întreprinderi mici şi mijlocii„, a explicat ministrul Economiei.

Răspunsul oferit de Raluca Turcan

„Eu nu am cunostinta de un proces in care taiem salariile bugetarilor, dar imi suna cunoscut din manualul de propaganda PSD-ista care incearca sa culeaga voturi blocand actiunile guvernamentale, dand mesaje controversate si dezinformand. Este vechea propaganda comunista prin manipulare”, a declarat Raluca Turcan la Realitatea Plus.