Deși pandemia a adus scăderi drastice în unele industrii, nu a fost cazul pentru industria de construcții: este vorba de un avans semnificativ în primul trimestru, de peste 30%, pe segmente, construcţiile industriale au avut o crestere de 50%, iar clădirile rezidenţiale 20%. Se estimează o contracție în ceea ce privește construcțiile pe segmentul clădirilor nerezidențiale, pe fondul reticenței companiilor de a investi în situatii incerte, însă această scădere probabil că va fi compensată parțial de construcțiile inginerești, realizate din fonduri bugetare.

„Deja se vede impactul acestor planuri și a proiectelor ce urmează a fi realizate, avem cu 80% mai multe cereri în momentul de față pentru utilaje de construcții, decât anul trecut” spune Ruben Marian, CEO Utilben, companie lider în oferirea de soluții de utilaje și tehnologie în domeniul utilajelor de construcții și agricultură. Compania are peste 50.000 de soluții disponibile în timp real pe platforma utilben.ro.

„Un alt indicator important privind sănătatea acestei industrii o reprezintă numărul de firme înmatriculate și rata de insolvență, iar aici nu văd semne de îngrijorare”, spune Ruben Marian. În primele 7 luni ale acestui an au intrat în insolvență cu aprox. 8% mai puține firme, decât anul trecut, însa apetitul pentru aceasta industrie a scăzut, s-au înregistrat cu 30% mai puține firme, decât anul trecut. „Consider că este vorba de o scădere temporară, proiectele de infrastructură vor impulsiona interesul pentru acest domeniu” – punctează Marian.

Măsurile care urmează să fie luate de guvern probabil că vor avea un impact pozitiv la mai multe probleme ridicate de proprietarii de firme de construcții: cum ar fi lipsa fondurilor pentru creștere și dezvoltare, lipsa utilajelor necesare pentru terminarea în timp a lucrărilor, sau lipsa fondurilor pentru achiziția de utilaje. 8 din 10 antreprenori din România consideră că și-ar putea tripla cifra de afaceri dacă ar avea acces la fonduri de dezvoltare, iar granturile ar putea să faciliteze creșterea și dezvoltarea firmelor de construcții autohtone.

„Pandemia ne-a pus în situația de a aprecia resursele autohtone și sprijinirea capitalului românesc în detrimentul soluțiilor aduse de companii de pe alte continente, care acum nu pot fi accesate. Este o oportunitate foarte mare pentru companiile locale să crească și să înceapă să-și valorifice produsele și serviciile la nivelul întregii țării sau chiar la nivel european” – accentuează Marian. Antreprenorul consideră că orice criza vine cu oportunități și ne pune în poziția de a inova. O oportunitate pe care o vede este că multe companii din Europa își vor aduce producția înapoi pe continent, iar asta reprezintă un avantaj major. „Mai este loc de creștere pe piata românească. Valoarea pieței este de aprox. 90 de miliarde de lei, iar firmele, majoritatea, au cifră de afaceri mai mică de 2 milioane de euro şi au mai puţin de 10 angajaţi, însă sunt peste 60.000 de astfel de companii. Totodată sunt aprox. 1000 de companii care sunt considerate firme mari și medii, cu cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro.”

5 din 10 manageri ai companiilor românești nu consideră transformarea digitală principala prioritate a strategiei lor, deşi piaţa evoluează în această direcție. Lucrările se fac cu din ce în ce mai puţini muncitori, iar unul dintre motive este reprezentat tocmai de tehnologiile implementate. „Directorii firmelor de construcții din România scapă din vedere importanța digitalizării, dar faptele arată că acesta e un aspect critic pentru companiile din România: trebuie investit în digitalizare și automatizare pentru a face faţă schimbărilor viitorului și a rămâne competitivi la nivel european”, consideră antreprenorul.

„Pandemia a adus câteva modificări în comportamentul clienților care acum sunt mai atenți la costuri, amână, daca pot, cheltuielile și caută soluții mai avantajoase. Se vede o schimbare clară: de la utilaje noi se îndreaptă spre utilaje second hand sau preferă să închirieze în loc să investească. Consideră că și un utilaj second-hand își va face treaba și va pune o presiune mult mai mică pe cash flow. În vânzări văd deja o creștere cu 30% la utilaje second hand și de 25% la utilaje pentru infrastructură și construcții drumuri.” Directorul general Utilben punctează și un alt trend important în domeniu: se vede o reorientare de la cantitativ la calitativ. Clienții caută soluții, mai mult decât achiziții, de aceea o soluție cum e închirierea sau leasingul operațional, cu costuri reduse, vor fi de preferat versus o achizitie. O soluție în aceasta direcție, dezvoltată de CEO-ul Utilben, este un concept de licitație online, Licitația Colosus, în cadrul căreia se pot vinde sau achiziționa utilaje de construcții și agricole second hand. În comparație cu site-urile tradiționale de anunțuri, vehiculele scoase la licitație sunt verificate de tehnicienii Colosus, funcționarea lor este testată, se fac poze și video, iar asta face posibilă documentarea posibililor clienți de la distanța, fără sa fie alocat timp sau alte resurse pentru deplasare. O licitație este o oportunitate pentru cei care vor să vândă, dar și pentru cei care doresc să cumpere și căuta soluții care nu pun presiune pe cash-flow, însă totuși obțin un utilaj funcțional cu care pot derula proiecte de construcții.

„Piața românească este una competitivă care merge spre maturizare, deci trebuie să avem grijă de nevoile clienților existenți și să le oferim soluții de aftersales, mentenanță sau chiar o licitație pentru a consolida relația cu ei” – consideră Ruben Marian.

(P)