Pe măsură ce vedete și nominalizați de renume mondial se reunesc la Hollywood pentru cele mai importante premii din industrie, Ryan Seacrest și Giuliana Rancic vor prezenta E! Live From the Red Carpet la ediția din 2020 a premiilor Grammy și Oscar, aducând publicul mai aproape de vedetele preferate prin interviuri sincere și momente spontane cu cei mai celebri nominalizați și staruri. E! va prezenta evenimentele pe multiple platforme, în mediul digital și pe rețelele de socializare.

GRAMMY – LUNI, 27 ianuarie

1:00 a.m.

E! Live From the Red Carpet: The 2020 Grammy Awards: Prezentatori Ryan Seacrest și Giuliana Rancic aduc fanii mai aproape de covorul roșu de la Premiile Grammy, realizând interviuri cu cele mai strălucitoare staruri din industria muzicală.

OSCAR – LUNI, 10 februarie

00:00

E! Live From the Red Carpet: Oscars 2020: Live from the Red Carpet transmite pe multiple platforme cele mai importante momente de pe covorul roșu de la ediția din 2020 a Premiilor Oscar. Prezentatorii sunt Ryan Seacrest și Giuliana Rancic. Doar E! aduce magia de pe covorul roșu în casele fanilor din întreaga lume și va realiza interviuri cu cele mai mari staruri.

2:30 a.m.

Red Carpet Rundown: Oscars 2020: E! va prezenta cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu de la ediția din 2020 a Premiilor Oscar.

Programul în zilele ce preced transmisiunile de pe covorul roșu

Miercuri, după transmisiunile în direct, E! va difuza emisiuni în cadrul cărora, prezentatorii vor comenta toate momentele importante ale transmisiunilor, cele mai impresionante ținute, interviuri cu câștigătorii, imagini de la petrecerile de după decernarea premiilor dar și scene din culise.

E! News prezentat de Lilliana Vazquez și Scott Tweedie, alături de echipa de corespondenți E!

Pop of the Morning cu Lilliana Vazquez și Scott Tweedie

Daily Pop cu Carissa Culiner, Justin Sylvester și Morgan Stewart

Nightly Pop cu Morgan Stewart, Nina Parker și Hunter March

E!’s Live From The Red Carpet este produs de Ryan Seacrest Productions și Den of Thieves. Ryan Seacrest, Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski sunt producători executive, iar Sam Brenzel este co-producător executiv.

