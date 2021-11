Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la Paris, lângă Opéra Garnier. Flăcările au cuprins etajul al doilea al unei clădiri de pe Bulevardul des Capucines, arondismentul 2, transmite Agerpres.

Incendiu la Paris

Sâmbătă, la Paris, s-au auzit sirenele mașinilor de salvare și s-a creat panică. O clădire de birouri cu vedere la Bulevardul des Capucines, din arondismentul 2, a fost cuprinsă de flăcări. Coloane impresionante de fum s-au ridicat în aer. Flăcările au ieșit pe geamurile clădirii, care a fost inchisă complet, la fel și strada pe care se află.

Până la această oră nu au fost transmise informații cu privire la eventuale victime. Pompierii intervin chiar în aceste momente. Mai multe magazine sunt situate sub suprafața afectată de flăcări: un restaurant cu burgeri Five Guys, un magazin de îmbrăcăminte United Colors of Benetton și un magazin Rossignol. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

„Nu știu cine are birourile acolo, dar este îngrozitor”, a scris pe Twitter un francez.

Focul s-a manifestă cu flacără deschisă la etajul 2 al clădirii.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Nici o victimă”, au spus surse locale, potrivit Le Figaro.

Un alt incendiu a avut loc în 2019 la Catedrala Notre Dame

Incendiul de la catedrala „Notre-Dame de Paris” a fost un incendiu violent care s-a declansat în interiorul catedralei „Notre-Dame de Paris”, în seara zilei de 15 aprilie 2019.

Luând rapid o mare amploare, flăcările au distrus în întregime turnul-fleșă, care s-a prăbușit[6] , cât și o mare parte din acoperiș precum și șarpanta monumentului. Mulțumită intervenției a sute de pompieri, structura globală a edificiului și cele două turnuri au fost cruțate, însă pagubele sunt considerabile. Intervenția câtorva sute de pompieri, până în dimineața zilei următoare, a putut să salveze structura globală a edificiului, cele două turnuri precum și fațada de apus. Totuși, stricăciunile și pierderile sunt considerabile, atât în interiorul cât și în exteriorul monumentului.

Incendiul a provocat o emoție foarte puternică, atât în Franța, cât și în întreaga lume, precum și o importantă acoperire mediatică. Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a descris incendiul ca fiind unul „groaznic”. Insula Île de la Cité, pe care se află catedrala Notre-Dame, a fost evacuată.