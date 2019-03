O dovadă care arată că Laura Codruța Kovesi a încălcat legea și a creat un sistem în care SRI era cel care se ocupa de tot ce înseamnă anchete penale, a fost prezentat miercuri la A3.

Mihai Gâdea a prezentat aseară la Antena 3 un document care, de asemenea, o pune într-o lumină proastă pe Kovesi.

„Este cel mai important Breaking News prezentat în viața mea”, a fost reacţia lui Mihai Gâdea. Este vorba despre un ordin semnat în aprilie 2016, de Laura Codrușa Kovesi un ordin aplicat tuturor procurorilor din DNA privind modul în care erau făcute interceptările și transmise către judecători.Prin acest document, judecătorii n-au avut acces la toate înregistrările și convorbirile care erau în dosarele penale. Laura Codruța Kovesi a decis prin ordinul semnat că judecătorii trebuie să primească doar părțile pe care procurorii le considerau relevante. Codul de Procedură Penală arată însă foarte clar modul în care trebuie să procedeze procurorii.

Luju.ro vine cu un fragment din tot ceea ce a constatat Morar ca judecător CCR, atunci când a studiat protocoalele semnate de Kovesi din 2009.

Analizând conținutul Protocolului PICCJ-SRI din 2009 și pe cel al Protocolului PICCJ-SRI din 2016, Daniel Morar explică faptul că obiectivele cuprinse în acestea vizând instituirea unor “planuri comune de acțiune” pentru procurori și lucrători SRI, precum și formarea unor “echipe operative comune” din procurori și lucrători SRI se plasează în afara cadrului legal, în condițiile în care Serviciul Român de Informații nu are calitatea de organ de urmărire penala și nici competență în acest domeniu.

Daniel Morar arată că întocmirea unui plan de acțiune comun, care sa fie pus în practică de echipe mixte devoalează imixtiunea SRI în activitatea de cercetare penală, ceea ce evident este interzis.

“Serviciul Roman de Informatii nu poate avea atributii judiciare, nefiind un organ de urmarire penala, astfel ca nu poate exercita acte de urmarire penala, separat sau in colaborare cu procurorii, si implicit nu poate strange si administra probe referitoare la o cauza penala”, arata fostul sef al DNA.

Iată un fragment din opinia separată a judecătorului CCR Daniel Morar, decizia integrală a Curții fiind atașată la finalul articolului:

“In concluzie, avand in vedere art.131 alin.(3) din Constitutie, potrivit caruia procurorii ‘conduc si supravegheaza activitatea de cercetare penala a politiei judiciare, in conditiile legii’, pe de o parte, si Decizia Curtii Constitutionale nr.51 din 16 februarie 2016 prin care s-a constatat neconstitutionalitatea sintagmei ‘alte organe specializate ale statului’ din cuprinsul art.142 alin.(2) din Codul de procedura penala, pe de alta parte, constatam ca Serviciul Roman de Informatii nu poate avea atributii judiciare, nefiind un organ de urmarire penala, astfel ca nu poate exercita acte de urmarire penala, separat sau in colaborare cu procurorii, si implicit nu poate strange si administra probe referitoare la o cauza penala.

Insa, din analiza legislatiei, rezulta ca legea stabileste obligatia autoritatilor cu atributii in domeniul securitatii nationale de a pune la dispozitia organelor de urmarire penala toate informatiile detinute in legatura cu savarsirea unor infractiuni. Astfel, in masura in care prin activitatile autorizate se culeg si elemente informative cu relevanta pentru stabilirea existentei sau inexistentei unei infractiuni, pentru identificarea persoanei care a comis-o si, in general pentru lamurirea imprejurarilor cauzei, Serviciul Roman de Informatii are obligatia legala de a le furniza organelor de urmarire penala competente”, se arată în declarație.