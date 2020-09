Mai apoi, forța submarină americană de elită, în întregime nucleară, a urmărit cum rivalii săi sovietici începeau să prindă rugină în timpul primilor ani ai Federației Ruse, incapabilă să le întrețină, arată un text publicat de NationalInterest.org.

Și iată că, după mai bine de douăzeci de ani de supremație a submarinului american, din adâncuri iese o nouă provocare.

Dar cum poate fi comparat submarinul rus din clasa Yasen-M, din producția de serie Novosibirsk, lansat la apă în 2019, cu noua coloană vertebrală a forței submarinelor americane din clasa Virginia?

Clasa de submarine Yasen („Ash Tree”) a fost concepută încă de la mijlocul anilor 1980 de către Biroul Central de Proiectare Malakhit. Construcția primului submarin, Severodvinsk, a început în 1993 în Rusia la șantierele navale Sevmash, dar lipsa finanțării a întârziat finalizarea sa. Severodvinsk a fost lansat în cele din urmă în 2010, inclus în flotă în 2013.

Clasa Yasen măsoară 390 de metri lungime și deplasează 13.800 de tone. Are un echipaj de doar nouăzeci de oameni.Are un reactor nuclear OK-650KPM de două sute de megawați, care îl conduce la viteze de până la șaisprezece noduri la suprafață și treizeci și unu de noduri sub mare. Submarinele Proiect 885 și 885M sunt submarine nucleare purtătoare de rachete de croazieră de generația a patra, dotate cu rachete de croazieră de tip Kalibr și Onyks, iar în perspectivă și rachete hipersonice Zircon.

Submarinele americanilor din clasa Virginia au fost concepute ca o soluție accesibilă pentru clasa Seawolf. Acum submarinele din clasa Virginia devin stâlpul forței submarine a marinei SUA. Fiecare submarin din clasa Virginia are 7.800 de tone și 377 de metri lungime, fiind dotat cu un fascicul de 34 de metri. Are un echipaj de 113 oameni și vine proiectat cu o instalație de reactor nuclear care nu necesită alimentarea pe parcursul duratei de viață. Viteza este de douăzeci și cinci de noduri la suprafață și de treizeci și cinci de noduri sub apă.Grație tehnologiei de ultimă generație, aceste submarine pot lovi țintele de pe mal cu rachete de croazieră Tomahawk.

Întrebarea firească este: în cazul unei confruntări între un submarin Virginia Block III și unul rusesc cine ar câștiga? Ambele constiutie punctul culminant al tehnologiei submarinelor din țara lor. E posibil ca cel de la Severodvinsk să fie mai lent, dar se poate scufunda mai adânc. Cel din clasa Virginia s-ar putea să fie mai rapid, dar, conform Combat Ships of the World, coca a fost testată doar la 488 metri. Virginia are probabil avantajul în detectarea sonarului, datorită noului sonar Large Aperture Bow.

În ceea ce privește armele, cele două părți sunt la egalitate. Chiar dacă Severodvinsk are versiunea antisubmarină a rachetei Klub, permițând navei ruse să atace rapid submarinele inamice cu o torpilă ușoară livrată cu rachete, la fel ca sistemul american SUBROC. Dar Clasa Virginia este mai silențioasă și are un aparat sonar mai bun decât adversarul său rus. În lumea războiului submarin, aceasta este o combinație imbatabilă. Așadar, în linii mari, avantajul trebuie acordat americanilor cu Virginia.

Cât privește rivalitatea tot mai mare dintre cele două submarine, pe termen lung aceasta va include, probabil, vehiculele subacvatice fără pilot și o serie de tehnologii noi. Pe măsură ce SUA se concentrează asupra războiului cu marile puteri, în special, asupra războiului submarin, devine o certitudine că submarinele americane își vor depăși din nou rivalii ruși.