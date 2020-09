Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2 va fi disponibil mai întâi în ţările care recunosc „marcajul CE”, o etichetă obligatorie pentru produsele care urmează să fie comercializate în Uniunea Europeană, potrivit agerpres.ro

De asemenea, grupul intenţionează să depună „o cerere de autorizare de urgenţă” la Agenţia americană pentru medicamente (FDA).

„La lansare, 40 de milioane de teste rapide SARS-CoV-2 vor fi disponibile în fiecare lună. Această capacitate va fi mai mult decât dublă la sfârşitul acestui an pentru a răspunde la cererea de teste a sistemelor de sănătate din întreaga lume”, a transmis grupul Roche într-un comunicat.

Testul de coronavirus urmează să fie lansat în parteneriat cu compania sud-coreeană SD Biosensor Inc, care are deja multe teste de depistare şi cu care Roche are un acord de distribuţie la nivel mondial.

Persoanele care pot avea forme extrem de grave ale afecțiunii

Concluziile celui mai recent studiu sugerează faptul că persoanele obeze prezintă un risc ridicat de a suferi cazuri grave de COVID-19, față de persoanele care sunt sănătoase, realtează agenţia Xinhua, citată de agerpres.

Astfel, se pare că doar una din zece persoane care au ajuns la terapie intensivă diagnosticate cu boala COVID-19 se încadrau în intervalul de greutate corporală sănătoasă, arată rezultatele studiului condus de doctor Francois Pattou, directorul Departamentului de Chirurgie Generală şi Endocrină de la Spitalul Universitar din Lille, Franţa.

De asemenea, aproximativ o jumătate dintre cei 124 de pacienţi internaţi la terapie intensivă cu boala COVID-19 din eşantionul de persoane studiat erau obezi, iar majoritatea celor rămaşi erau supraponderali.

Potrivit studiului, făcând o comparație amănunțită, într-un grup de control de 306 pacienţi internaţi la terapie intensivă din alte motive, fără COVID-19, doar ”un sfert aveau obezitate sau obezitate severă; un alt sfert erau supraponderali, iar circa jumătate se încadrau în intervalul de greutate sănătoasă”.

„La câteva luni în cadrul pandemiei COVID-19, riscul crescut pe care îl prezintă acest virus pentru persoanele care suferă de obezitate nu ar putea fi mai clar”, a declarat Pattou.

„Datele noastre demonstrează că riscul de a se ajunge la forme mai grave de boală creşte odată cu IMC (indicele de masă corporală – n.a.), până la punctul în care aproape toţi pacienţii cu COVID-19 de la terapie intensivă vor ajunge (conectaţi) la un ventilator”, a precizat medicul.

Constatările acestui studiu vor fi prezentate în cadrul ediţiei din acest an a Congresului european şi internaţional asupra obezităţii (ECOICO 2020), desfăşurată online în contextul pandemiei, în perioada 1-4 septembrie, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

De menționat este faptul că obezitatea i-a băgat în alertă pe medicii din toată lumea, în contextul pandemiei de COVID-19, iar un alt studiu care a fost condus de Universitatea din Carolina de Nord a relevat nişte procente catalogate drept „înfiorătoare“ de către oamenii de ştiinţă.

