Guvernul anunță schema de ajutor IMM Plus, cu mai multe componente

Marcel Boloș a explicat că a avut un schimb de idei şi perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare, despre perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României pentru 2024

”Ministerul Finanţelor are rolul să ofere alternative: să vină cu propuneri care să susţină inovarea, investiţiile şi creşterea economică. O misiune în care mizăm pe dialogul social ca element central. Am avut astăzi un schimb de idei şi perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare, despre perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României pentru 2024”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit ministrului Finanțelor, schema de ajutor IMM Plus va include componentele IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus.

Marcel Boloș a spus că aceasta este o inițiativă menită să faciliteze accesul la lichidități pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru companiile mari care au fost afectate de conflictul armat din Ucraina.

”Ne vom concentra şi pe încurajarea şi stimularea UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. Voi reveni cu mai multe detalii atunci când lansăm proiectul în consultare”, a mai scris oficialul.

Reprezentanții IMM-urilor cer vouchere de digitalizare

Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii solicită acordarea de vouchere pentru digitalizare, în vederea adaptării rapide la cerințele impuse de Guvern în ceea ce privește implementarea sistemului e-Factura. Această propunere urmează să fie înaintată premierului Marcel Ciolacu.

Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) are în plan să propună premierului Marcel Ciolacu un program de vouchere pentru digitalizare. Acest program are ca scop sprijinirea întreprinzătorilor în acoperirea costurilor asociate adaptării la sistemul de e-Facturare.

„Vom avea marţi o întâlnire cu premierul şi o să-i propunem un program de vouchere de digitalizare prin care întreprinzătorii să poată să îşi susţină o parte dintre costuri în ceea ce priveşte conformarea pentru e-Factura. Totodată, solicităm prorogarea, până la 31 decembrie 2024, a termenului de neaplicare a sancţiunilor privind neîncărcarea facturilor la termen pe e-factura”, a declarat președintele CNIPMMR, Florin Jianu, vineri, 9 februarie.

De asemenea, CNIPMMR îndeamnă la desfășurarea de campanii de informare adresate antreprenorilor cu privire la utilizarea e-facturii. Aceste campanii ar urma să se concentreze în special pe întreprinderile mici și mijlocii. Scopul este de a clarifica procedurile ce trebuie respectate pentru a evita sancțiunile.

Conform declarațiilor sale, reprezentanții CNIPMMR solicită, printre altele, includerea în e-factură a informațiilor despre emitentul/destinatarul facturii. Scopul este de a facilita identificarea acestora.

De asemenea, ei solicită clarificarea, prin intermediul procedurilor ANAF, a modului în care se aplică modificările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit.

Pe lângă aceste aspecte, CNIPMMR vizează instituirea unui pachet de digitalizare. Acesta ar fi destinat antreprenorilor din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), eventual sub formă de vouchere. Acest pachet ar include cursuri obligatorii și instruire în utilizarea semnăturii electronice. Inițiativa survine într-un context în care un număr semnificativ de antreprenori afirmă că nu dețin competențe digitale. Mai multe puteți citi aici.