România bifează un progres remarcabil în atragerea fondurilor europene în 2025, iar perspectivele pentru perioada următoare sunt mai optimiste ca oricând.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat că țara noastră urmează să încaseze 2,6 miliarde de euro prin Politica de Coeziune, fără riscul de a pierde vreo tranșă din alocările disponibile pentru acest an.

În doar primele cinci luni ale anului, România a solicitat rambursări în valoare de 1,5 miliarde de euro, cu un obiectiv clar de a ajunge la 4,4 miliarde până la finalul lui 2025. Din această sumă, peste 2,6 miliarde urmează să fie rambursate de Comisia Europeană în perioada imediat următoare. Aceste fonduri sunt deja alocate beneficiarilor din întreaga țară – de la autorități locale, școli și spitale, până la întreprinderi sociale și companii private.

Banii europeni vor finanța proiecte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și susținerea categoriilor vulnerabile. Printre domeniile prioritare se numără modernizarea rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea unităților sanitare, echiparea școlilor și extinderea infrastructurii rutiere.

„În primele cinci luni ale anului, am reușit să anulăm complet riscul de pierdere a fondurilor europene pentru 2025. Nu pierdem niciun euro. Datorită efortului comun cu Autoritățile de Management, România va primi în perioada următoare 2,6 miliarde euro de la Comisia Europeană, iar cererile de rambursare din acest an vor ajunge la peste 4,4 miliarde euro. Sunt bani care merg direct către beneficiari: primării, școli, spitale, întreprinderi sociale și companii românești.

Finanțăm proiecte pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, dotarea școlilor, modernizarea spitalelor, sprijin pentru persoanele vulnerabile și investiții în economie. În paralel, am lucrat la măsuri pentru a diminua riscul de a pierde bani și în anii următori: am urgentat evaluarea proiectelor depuse și am asigurat lansarea de noi apeluri de proiecte în valoare de peste 3,3 miliarde euro”, a declarat ministrul Marcel Boloș.