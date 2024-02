Se cere demisia lui Volodimir Zelenski din funcția de președinte al Ucrainei! O mulțime de indivizi s-au adunat în Piața Independenței din Kiev pentru a cere demisia lui Volodimir Zelenski din funcția de președinte al Ucrainei.

Several dozen people gathered at Independence Square in Kyiv, chanting ‘Zelenskyy out’ and ‘Bring back Valerii Zaluzhnyi.’

Ukrainian media say protesters are „playing along with Russian propaganda.” pic.twitter.com/RQxhiG2crN

— NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2024