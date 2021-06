Tornada înregistrată joi, 24 iunie, în Republica Cehă a lăsat în urmă un adevărat dezastru. Autorităţile vorbesc despre cel puţin 5 morţi şi peste 100 de răniţi, în timp ce alte surse afirmă că ar fi vorba despre circa 200 de persoane rănite.

Tornada, care a trecut prin mai multe oraşe şi sate din sud-estul Cehiei, a fost însoţită şi de grindină de mărimea unei mingi de tenis.

Imaginile de la faţa locului, după trecerea tornadei, sunt greu de privit: sute de case din câteva localităţi din sud-estul Cehiei au fost pur şi simplu spulberate, maşinile sunt doar mormane de fiare vechi, mai multe biserici au fost distruse şi chiar şi unele sicrie din cimitirele răscolite au ieşit acum la suprafaţă, relatează agenţia AFP.

Şi sudul Poloniei a fost lovit, joi, de o tornadă, de mai mică intensitate, care a avariat mai multe case în provincia sudică Malopolska şi a rănit o persoană.

Cât despre Cehia, purtătoarea de cuvânt a serviciilor locate de urgenţă, Hedvika Kropackova, spune că 63 de persoane rănite au avut nevoie de internare în spital, 10 dintre acestea fiind grav rănite.

“Din păcate, nu am putut salva cinci pacienţi”, a adăugat Kropackova. Bilanţul morţilor ar putea totuşi creşte, a mai indicat aceasta, pentru că operaţiunile de salvare nu s-au încheiat încă în toate zonele afectate de tornadă şi ar mai putea exista persoane rănite, prinse sub dărâmături, sau chiar decedate.

Armata cehă a fost trimisă în regiune, pentru a ajuta la eforturile de salvare, iar mai multe echipe de salvare au sosit şi din Austria şi Slovacia, penru a oferi sprijin.

“Este iadul pe pământ!”, a declarat Jan Grolich, guvernatorul regiunii afectate din Republica Cehă.

Jumătate din satul Hrusky a fost devastat de tornada de joi, spune primarul acestei localităţi. În regiune, traficul a fost suspendat pe o autostradă vitală, ce leagă Praga de Bratislava, iar 78.000 de locuinţe şi companii din regiune nu aveau energie electrică vineri dimineaţa.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021