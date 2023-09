Dumitru Dragomir are câteva sfaturi pentru Simona Halep, după ce aceasta a fost suspendată din tenis pentru patru ani. În primul rând, fostul președinte al Ligii Profesioniste din fotbal consideră că sportiva ar trebui să își vadă de viață.

Sfatul său pentru constănțeancă este să transforme această pedeapsă incredibil de aspru în cel mai frumos lucru și să își facă o familie.

„Domne, eu îi recomand acum să se mărite, să facă și copii acuma! În pauza asta. Domne, s-ar putea să îi reducă la doi ani și în perioada asta naște, își crește copiii sau copilul. Are cu ce. Are bani destui. Nu mai are grija zilei de mâine”, a declarat Dumitru Dragomir la Max Profețiile lui Mitică.