Iarna se întoarce. Un sfârșit de săptămână tumultuos se preconizează în zonele montane. Începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, vântul va sufla cu putere în centrul, vestul și sudul țării. Acesta va atingând rafale de peste 100 de kilometri pe oră.

În stațiunea Rânca, situată pe traseul Transalpina, stratul de zăpadă s-a acumulat deja la nivelul impresionant de trei metri. Astfel, zăpada a acoperit în întregime străduțele locale.

Avertizarea de Cod Galben pentru viscol intens este în vigoare și se preconizează să persiste până în dimineața zilei de duminică.

Zonele de parcare amenajate pentru turiști sunt acum acoperite de zăpadă aruncată în voie de viscol.

„Drumar: E teroare ce-i aici.

Reporter: Cât are aici, e la streașină?

Drumar: Aici are 2 metri, ieri am luat-o de tot, ia uite!”, potrivit Știrile Pro TV.