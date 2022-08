Rusia se cutremură din temelii. La câteva zile distanță după asasinarea Dariei Dughina, un alt eveniment a șocat Moscova. Vizat a fost de această dată Evgheni Sekretarev, adjunctul șefului Statului Major General al armatei ruse.

Potrivit portalului Nexta, autoturismul de lux care îi aparținea acestuia, un BMW X6 a fost incendiat la Moscova. În momentul în care s-a produs incidentul, autoturismul se afla în curtea unei baze militare din Rusia, iar în doar câteva momente a luat foc.

Ulterior, martorii au confirmat că lângă mașină a fost văzută o tânără suspectă. Aceasta ar fi stropit portbagajul cu benzină, iar după spusele oamenilor, autoritățile s-au mobilizat și au arestat-o direct pe aceasta.

Menționăm faptul că Evgheni Sekretarev, adjunctul șefului Statului Major General al armatei ruse, nu se afla în mașină în momentul în care s-a produs tragedia, fiind evitat astfel un alt asasinat.

În ceea ce privește funcția deținută de oficialul rus, Evgheni Sekretarev este responsabil de cenzura militară, adică se asigură că materialele care nu sunt convenabile regimului de ka Kremlin nu apar în mass-media.

🚨 🧵#RussiaResistance set fire to the BMW X6 belonging to Yevgeny Sekretarev, the Deputy Head of the General Staff of the Russian Armed Forces, in the censorship department, which is involved in persecutions of Russians against the war. Downtown #Moscow. pic.twitter.com/egMogZ4XUs

— Igor Sushko (@igorsushko) August 27, 2022