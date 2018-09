Date oficiale. A fost cea mai neagră vară din istorie: pagube imense

Din statisticile realizate de PAID România până la finalul lunii august, cele mai afectate judeţe au fost: Bacău şi Suceava, cu câte 74 de dosare, Covasna - 73 de dosare, Alba - 63 de dosare, Braşov - 47 de dosare şi Sibiu - 41 de dosare.



Localităţile cele mai afectate de inundaţii au fost: Berchiseşti (Suceava) - 43 de dosare, Beltiug (Satu Mare) - 25 de dosare, Moineşti (Bacău) - 20 de dosare, Alba Iulia (Alba) - 18 dosare, Făget (Timiş) - 15 dosare şi Sfântu Gheorghe - 14 dosare.



La data de 1 septembrie 2018, rezerva totală constituită pentru daunele provocate de inundaţiile din această vară locuinţelor asigurate prin PAD era de 3.063.178 lei, pentru un total de 740 de dosare avizate.



Cele mai multe dosare au fost întocmite pentru case afectate de inundaţii în mediul rural (61%), urmate de case din mediul urban (35%). Locuinţele din blocuri din mediul urban reprezintă 3% din totalul celor afectate de inundaţii, iar cele din mediul rural 1%.



'După cum s-a demonstrat şi în acest an, nu trebuie să se producă un dezastru major ca să înţelegem utilitatea unei poliţe PAD. PAID România plăteşte, lună de lună, numeroase dosare, pentru fiecare dintre cele trei riscuri asigurate prin PAD - cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. În acelaşi timp însă, compania noastră, cu susţinerea acţionarilor, investeşte constant în consolidarea sa - financiară, dar nu numai - pentru a face faţă oricărui eveniment natural cu care ar putea să se confrunte românii asiguraţi. Programul funcţionează şi este solid, în vreme ce natura se dovedeşte din ce în ce mai imprevizibilă. Este nevoie, însă, de o mai serioasă conştientizare din partea proprietarilor de locuinţe din România a riscurilor la care sunt expuşi', a declarat directorul general al PAID România, Nicoleta Radu.



Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor a urcat la finalul lunii august cu 2,01% faţă de perioada similară a anului trecut, la 1.683.514, cele mai asigurate zone ale ţării rămânând Bucureştiul (38,50%) şi judeţul Ilfov (35,46%). Potrivit sursei citate, din numărul total de poliţe de asigurare obligatorie a locuinţelor, 93,74% sunt aferente locuinţelor de tip A şi 6,26% locuinţelor de tip B. De asemenea, 75,66% dintre poliţe au fost încheiate în mediul urban şi 24,34% în mediul rural.



După Capitală şi judeţul Ilfov, cele mai asigurate judeţe ale României după primele opt luni ale anului sunt: Braşov - 34,16%, Timiş - 28,56% şi Sibiu - 23,34%. La polul opus se situează judeţele Olt, cu o pondere de 7,81% din total, Vaslui, cu 7,83%, şi Gorj, cu 8,52%.



În contextul actualului nivel de acoperire a locuinţelor din România prin poliţa PAD, începând cu 15 iulie 2018, PAID România şi-a reînnoit programul de reasigurare, capacitatea acestuia fiind în acest moment de 901 milioane de euro, cu posibilitate de extindere până la 920 milioane de euro.



"PAID România a externalizat astfel un risc de peste 900 milioane de euro către companii de reasigurare internaţionale, cu un rating de minim 'A-'. În acest fel, Guvernul ţării noastre a fost degrevat de un risc important, care se putea transforma într-o vulnerabilitate în cazul producerii unei catastrofe majore. În stabilirea capacităţii programului de reasigurare, se ţine cont de dauna maximă probabilă rezultată din modelarea riscului de cutremur. În prezent, capacitatea de reasigurare excede nivelul de protecţie aferent unui eveniment cu o perioadă de revenire de 200 de ani (conform modelului Solvency II şi a modelului RMS). PAID România colaborează cu societăţi cu un rating de cel puţin 'A-' de la cel puţin una din agenţiile de rating S&P sau A. M. Best. Astfel, programul de reasigurare 2018 - 2019 este plasat într-o proporţie de aproximativ 46% cu reasigurători de rating 'AA-'", se menţionează într-un comunicat al PAID România.



Compania colaborează cu top 3 brokeri de reasigurare din lume, beneficiind de expertiza vastă a acestora: Guy Carpenter, Willis Re şi AON Benfield.



"Acţionarii PAID România continuă să susţină dezvoltarea şi consolidarea Pool-ului. Credem în rolul social al asigurării obligatorii de locuinţă şi este de datoria noastră, ca asigurători care activează în România, să facem tot ce putem pentru a creşte nivelul de protecţie prin asigurare al cetăţenilor săi. Cu susţinerea noastră, prin reinvestirea întregului profit în sustenabilizarea companiei, cu un program de reasigurare bine pus la punct şi cu mult profesionalism în soluţionarea daunelor, suntem convinşi că nivelul de protecţie prin asigurare a fondului locativ din România va ajunge acolo unde ne dorim cu toţii", a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie, PAID România, Francois Coste.



Potrivit comunicatului, pool-ul românesc de asigurare împotriva dezastrelor naturale are în acest moment cel mai mare program de reasigurare din ECE (Europa Centrală şi de Est), iar acest lucru nu face decât să îi confirme importanţa şi stabilitatea.



PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12 societăţi de asigurare, acţionari PAID.



Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundaţii, alunecări de teren.