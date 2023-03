Horoscop vineri, 31 martie! Cea mai mândră zodie. Trebuie să nu te oprești asupra trecutului

BERBEC Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poți avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Eşti prietenos şi tandru ca un caţeluș binedispus, care cere atenție. O stare minunată în care rămâi toata ziua şi de care vor profita din plin cei din jurul tău.

TAUR Memoria ta este uimitoare și nu uiți nimic. Albumele tale de suveniruri sunt numeroase și îți place să te scufunzi în ele. Înfrânează nostalgia, chiar dacă trecutul este minunat, vei vedea că viitorul este și mai interesant și că are multe de oferit. Intens impulsionat de o conjunctură situată in sectorul comunicatiilor, te dovedesti a fi priceput in eludarea potentialelor capcane si in a gasi cuvintele pe care trebuie, ca sa convingi. Va trebui să găsim un teren comun, altfel situația riscă să degenereze.

GEMENI Trebuie să dai dovadă de iscusință şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Conjunctura astrelor indica o intreaga telenovela cu intrigi, comploturi si lovituri de teatru. Atentie mare ce rol vrei sa joci! O zi excelenta pentru Gemeni sau numai pentru geamănul doritor de armonie și pace, care se ascunde în fiecare nativ din zodia Dioscurilor.

RAC Îți este greu să fii disponibil la lucruri noi. Obiceiurile sunt categoric prea tentante. Îți este greu să intri în mișcare. Nu te aventura pe un teritoriu nou. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Problema care te obsedeaza este cea a statului social.

LEU Ești foarte atașat de realizările tale în acest moment și asta te împiedică să te angajezi ca să-ți înfrumusețezi pentru primăvară moștenirea, proprietatea. Păcat, ești blocat într-o situație care nu este chiar catastrofală, dar care totuși necesită unele îmbunătățiri. Dacă ai un contract de negociat, ideile tale te împing în direcția bună pentru a face acest lucru. Intuițiile tale nu te înșală. Pentru a reuși acolo unde alții au eșuat, vei găsi calea potrivită de urmat.

FECIOARĂ Trebuie să găsiți un echilibru mai bun. Ești supraexcitat și, în următoarea oră, puțin prea relaxat. Poate să te controlezi mai mult, ar fi mai potrivit. În orice caz, ești hotărât să trăiești la maximum cu capacitățile tale energetice. Nu totul va merge neapărat așa cum ți-ai fi dorit astăzi, oamenii sunt lenți, încăpățânați și ocupați. Pentru puțin timp, te-ai simți prea singur sau prea neînțeles. Aceasta este o oportunitate de a da dovadă de sobrietate, de a pune lucrurile în perspectivă și de a te odihni dacă este nevoie.

BALANŢĂ Lasă-ți mândria deoparte, nu te opri asupra trecutului tău, nu-ți hrăni resentimentele. Generozitatea ta firească trebuie să te împingă să ierți, să uiți, altfel riști să-ți blochezi evoluția pentru detalii sterile. Viața ta socio-profesională este evidențiată. Pozitiv, vei fi foarte activ în organizarea mediului înconjurător, dar, negativ, puțin intolerant față de persoanele mai lente sau de alte păreri. Nu îți va folosi să fii încăpățânat.

SCORPION Această zi începe cu un fulger. Fă-ți timp să te gândești înainte de a acționa, fără să te plângi! Să dai drumul și să-ți urmărești gândurile negative ți-ar permite să-ți reîncarci bateriile și să te dedici la ceea ce iubești cu adevărat. Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate sau lăsate de alţii în grija ta. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Evită orice decizie luată în stare emotivă.

SĂGETĂTOR Poți fi mai încăpățânat decât de obicei și mai receptiv la stresul din jur. Dacă nu vrei să te ”spargi” înainte de sfârșitul zilei, dă drumul și caută calmul pentru a-ți păstra bula intima de optimism. Îți este greu să-ți recunoști greșelile, dar este o modalitate excelentă de a seduce, cu siguranță. Pentru un partener îndrăgostit, nimic nu este mai emoționant decât această onestitate care îi va da încredere, fă efort!

CAPRICORN Un vânt de libertate suflă asupra finanțelor tale, intenționezi să profiți la maximum de el indiferent dacă le place celor din jur sau nu. Profitați de ocazie pentru a face câteva diferențe și, de ce să nu, să vă cumpărați cel mai recent accesoriu high-tech. Totul pare puțin înghețat și această situație te-ar putea uza rapid, pe sistem. Cu toate acestea, este o oportunitate grozavă de a vă acomoda, de a crea în liniște o masă bună sau de a deveni activ pentru confortul casei domniei tale.

VĂRSĂTOR Ai probleme ceva mai dificile, de rezolvat. Abordarea sistematică a situaţiei iţi furnizează datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu intra în criză de timp. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Cooperarea cu noii tai parteneri, sau prieteni trebuie bine cântărită.

PEŞTI Este mai bine să nu te contrazici astăzi, unii ar rămâne ranchiunoși, și pentru mult timp. Cu siguranță, știi să te descurci dar, dacă optezi pentru calea tare, riști să regreti. Practic, nu ești chiar așa de rău și recunoști talentul, când îl vezi. Iată-te, foarte prost plătită în schimbul a tot ceea ce faci pentru familia ta. Ei, membrii familiei, sunt principalul vostru centru de interes și nimeni nu vă recunoaște investiția… Dar, nu ai ce să faci!