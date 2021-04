Horoscop joi, 22 aprilie. Zodia care nu spune niciodată ce are pe suflet. Comunică cu cei dragi! Așa vei evita neînțelegerile

BERBEC Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile la serviciu, sau dialogul în contradictoriu, în familie. Astăzi zâmbeşte mai mult şi nu da replica imediat! Tot ceea ce începi azi, însă, poate aduce rezultate bune. Mici schimbări, o discuție, la mobil, care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee, sau un nou tip de proiect. Dă-i înainte cu talent, ceva trebuie să iasă!

TAUR Dimineaţa ia deciziile care se impun. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante şi urgente. Nu exgera cu discuţiile personale la mobil în timpul serviciului. Şi pereţii au ochi şi urechi! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Astăzi ai chef sa maninci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te pacali singur ca poti sa slabesti mancand dulce și gras!

GEMENI O zi foarte bună pentru evaluarea unor proiecte, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau discuții pe net, cumpărături, dar nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Daca ai putin umor azi, o sa constati ca nu ai dat banii degeaba pe ţinuta ta cea nouă, de firmă. Chiar iti vine bine si te face mai suplu.

RAC Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Totuşi, astăzi ia o pauză, odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe altă dată. Astazi, acest început de zodie capricios al Gemenilor te ajută să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calităţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite, dar dimineaţa te poţi apleca şi peste treburi mai importante.

LEU Aspecte favorabile, mai putin in ceea ce priveste călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit zilnic, nu pleca la drum, seara la un film bun pe net şi stelele spun ca totul o sa fie bine! Nu te apuca de proiecte mari, nu fii mai imperial decât trebuie “Small is Beautiful” spune unul dintre principiile economiei postmoderniste. “Bigger is Better” a căzut într-un nor de praf odată cu începutul crizei mondiale provocată de măsurile imbecile ale distopiei sanitare. Limitează-te la posibilităţile tale imediate, materiale, cele pe care le vezi cu ochii, nu cu ochii minţii.

FECIOARĂ Se întâmplă lucruri, care te pot avantaja pe termen mediu sau lung. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra evenimentelor personale din ultimul timp şi astăzi este cazul să acţionezi. Nu ai avut timp să-ţi faci plinul sentimental, prins cu detaliile altor lucruri. Detaliile, amănuntele… cât timp îţi mănâncă! Dar nu ai ce face, minuțiozitatea şi geniul detaliului sunt cartea de vizită a Fecioarelor. Aşa că laudă-te cu ce analize bune faci tu!

BALANŢĂ Îţi intensifici eforturile pentru ca să găseşti noi rezolvări la problemele tale vechi. Eşti senin şi doreşti să păstrezi acest echilibru fără să fii invadat de drobul de sare al altora. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi este una dintre acele zile. O carte bună sau un film interesant, pe net, pot crea un climat confortabil. Nu te mai gândi la nimic, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat.

SCORPION Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru relaţiile umane. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor casei, domestice. Dedică ziua celor dragi, familiei, sau partenerilor de viaţă. Acasă sau la serviciu, fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adaugă : “O să avem cu toţii de câştigat”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… într-o lume în care nimeni nu câştigă, până la urmă!

SĂGETĂTOR O zi obişnuită, o senzaţie de “déjà vu”. Dar ceva nu e cum trebuie. Zi mai dificilă în care iei startul greu şi o seară mai filozofică în care te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supară la sentimente, de aceea ar trebui să te intrebi nu cât de mare e, ci pentru cât timp!

CAPRICORN Dimineaţa ai noroc, ţi se promit mijloace şi ajutor suficient ca să-ţi duci planurile la bun sfârşit. Viitorul îţi apare în nuanţe de roz, nu te grăbi, totul decurge conform foii de parcurs completată de Destin! Lucrul bine făcut este o recompensă consistentă. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienta acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si să ai ultimul cuvant.

VĂRSĂTOR Astăzi realizezi că trebuie să mai dai de la tine, să faci mici compromisuri, să te adaptezi rapid la realitatea cotidiană ca să înaintezi pe calea intereselor tale! Nu pleca la drum lung, respectă dogma distopiei sanitare! O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn din zodie este de vină, dar face şi el ce poate, nu este nimic personal, treburi cosmice!

PEŞTI Cooperarea este cheia succesului, astăzi şi poate mereu. Anturajul, prietenii ştiu că poţi reuşi în ceea ce te-ai angajat, aşa că te sprijină cât pot şi ei. Comunică cu cei dragi, cu familia, partenerul! Spune-i ce ai pe suflet şi ce vrei să faci. Aşa poţi să eviţi momente de neînţelegere în care ţi se cer explicaţii. Nu te băga nedorit şi neinvitat în treburile altora, crezând că faci un lucru bun, că ajuţi. Cooperează, dar aşteaptă să fii invitat, sau măcar discută ce trebuie să faci! Fiecare are un mod diferit de a vedea lucrurile, prioritățile, viaţa…

