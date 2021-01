Horoscop 4 ianuarie. O zodie se pregătește de scandal în prima săptămână din 2021: Trebuie să-ţi păstrezi cumpătul

BERBEC Se pare că îţi merge bine astăzi, în prima zi lucrătoare a anului! O zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Sunt favorizate numai activităţile obişnuite, evită orice schimbare. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti!

TAUR Nu uita că graba strică treaba. Te grăbeşti inutil. Trebuie să ţii seama de diferenţe, să cooperezi cu cine trebuie. De faptul că mulţi văd, puţini înţeleg, mulţi chemaţi, puţini aleşi! Dar, horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari. Anul abia a început!

GEMENI Trebuie să faci abstracţie de preferinţele şi interesele tale! Fii mai reţinut, nu mai face eforturi într-o singură direcţie, în cea a parvenirii tale, măcar astăzi – eşti observat cu atenţie. Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii în prima zi lucrătoare a anului 2021.

RAC Ai destui parşivi şi ipocriţi în jurul tău. Pune-i la punct sau fă-i să se certe între ei. Ai speranţe sau planuri pentru 2021 care îţi poartă noroc şi te motivează să petreci o zi fără paraziţi! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film bun pe net şi o cina excelentă cu toată familia! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului.

LEU Ai răbdat până nu mai poţi! Conform manualului de fucţionare a zodiei Leului, trebuie să faci scandal, să ragi, să dai cu pumnul în masă, să spargi pahare. Şi dacă zâmbeşti frumos şi taci din gură? Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat, anul 2021 este prea rău ca să fii și paranoic!

FECIOARĂ Astăzi trebuie să-ţi păstrezi cumpătul în orice moment. Cheltuieşti prea mult şi până la urmă, pe mici lucruri inutile. Şi vorbeşti prea mult! Spre seară, o veste, poate bună, de departe. Astăzi, fii cumpătat! Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, începutul anului 2021 este încotajator.

BALANŢĂ Pentru un procent mare din zodie este o zi bună. Trebuie să fii mai optimist, mai „zen” şi să gândeşti pozitiv. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, cei dragi te laudă şi te ajută! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doară! Anul 2021 este anul durerilor de cap.

SCORPION Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să acţionezi, “che sera, sera”! Te simţi pregătit, în prima zi de lucru a anului 2021. Atenţie, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, tu trebuie să abordezi o nouă strategie! Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci să faci fata unei enervari fară motiv, probabil este doar presiunea atmosferica, sau frica de distopia sanitară.

SĂGETĂTOR Sunt multe de făcut astăzi, în prima zi de lucru a anului 2021. Totul s-a aglomerat, s-a bulucit… aşa este viaţa! Stelele spun să-ţi faci o listă de priorităţi. Şi, mai multă atenţie la forma fizică, poate faci puțină mișcare? Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde în ce investeşti!

CAPRICORN Ai făcut, anul trecut, o evaluare de biorezonanţă şi astăzi ai un bun simţ al umorului negru, după ce ai primit factura. Numai arunca banii pe prostii! Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influenței Lunii.

VĂRSĂTOR Discuţi deschis cu o persoană importantă, pentru tine, despre proiecte de viitor, în această primă zi de lucru a anului 2021. O zi în care nu trebuie să fii descurajat de nerealizări, sau întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure! Este posibilă o schimbare fortuită, obiectivă, a situaţiei. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii. Nu te baga în sufletul și problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta.

PEŞTI Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile incidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, reglează-ţi tirul pe cine trebuie! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă a începutului de an. Trebuie, însă, sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori știi cu siguranta ca ai dreptate.

