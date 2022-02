Horoscop 14 februarie. Două zodii dau lovitura de Ziua Îndrăgostiților: Seara poate fi deosebită

BERBEC Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri ceva, dar primeşti altceva. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva.

În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat.

TAUR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale, pentru că găseşti nota potrivită în acordul sentimental.

Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adica nu şti ce sa alegi, intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

GEMENI Ziua este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus, asta pentru că ai un debit verbal prea mare şi te pierzi în amănunte. Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unui Amazon. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile.

Horoscop 14 februarie. Două zodii dau lovitura de Ziua Îndrăgostiților: Seara poate fi deosebită

RAC Trebuie să analizezi ultimele veşti şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Lucrurile nu stau în realitate, cum te-ai gândit tu, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, luni, fiind zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend, te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin!

LEU La serviciu nu te lăsa atras în probleme mărunte care te obosesc, dar nu produc nimic concret. Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce în ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism.

FECIOARĂ Pragmatismul tău este de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi, densă, aglomerată, dar plăcută. Seara poate fi deosebită în compania celor dragi. Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele îţi surâd din nou. Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta.

BALANŢĂ Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să gândeşti prea mult. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou te simţi obosit, sfârşit, golit de puteri. Ia măsuri imediat, nu aştepta! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.

Horoscop 14 februarie. Două zodii dau lovitura de Ziua Îndrăgostiților: Seara poate fi deosebită

SCORPION Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu cei din jurul tău, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, aşa că trebuie să cooperezi! Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

SĂGETĂTOR Variabil şi ezitant, modul tău de comportare e reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi poţi reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de răbdare!

CAPRICORN Astăzi trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Măcar stabileşte dacă şi cu cât eşti plătit în plus, sau pentru cât timp ai corvoada asta! Evită, cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi dacă poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă, nu ai fi mai bun decât o pată de ulei.

VĂRSĂTOR Dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut. Acordă-ţi nişte pauze, evită variaţiile mari de temperatură şi încearcă să duci o viaţă sănătoasă. Daca eşti în căutarea unui confident, nu trebuie să alegi prea mult, oricum totul se va afla, mai devreme sau mai târziu! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătură!

Horoscop 14 februarie. Două zodii dau lovitura de Ziua Îndrăgostiților: Seara poate fi deosebită

PEŞTI Ai o dorinţă mare să ieşi din “acvariul” tău, din monotonia cotidiană. Oferă-ţi un început activ de săptămână şi ori îţi vei îndeplini dorinţa, ori vei regreta ca ai astfel de capricii! Să nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul profesional.