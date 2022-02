Compania pe care Horațiu Țepeș o conduce și o deține poartă titlul de cel mai mare importator și producător de învelitori metalice (țigla metalică) din România.

Horațiu Țepeș a reușit să devină liderul pieței în care activeză încă din 2012. În același an compania acestuia a devenit cel mai mare consumator de oțel prevopsit din Est-ul Europei.

Capital: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

Horațiu Țepeș: “Faptul că Bilka este o companie care s-a dezvoltat în plină criză, în 2007 abia se înființa compania, ne-a dat experiența de care aveam nevoie pentru a gestiona perioada pandemică din prezent și astfel, azi să ne raportăm la realizări și nu la eșecuri.

Aș menționa că anul acesta depăsim pragul de 1 mld lei cifra de afaceri, ajungând astfel în top 20 companii antreprenoriale românești, plus finalizarea lucrărilor pentru inaugurarea fabricii de panouri termoizolante. Sunt cele mai importante realizări ale anului, de aici vom începe să scriem un noul capitol pentru Bilka.”

Capital: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Horatiu Țepeș: “Ca în fiecare an, toate investițiile se concentrează pe creșterea și dezvoltarea companiei Bilka. În ceea ce privește proiectele de dezvoltare și investiții, avem permanent două direcții: divizia de rezidențial și cea de industrial.

Pentru divizia de industrial, în 2021 focusul a fost pe finalizarea lucrărilor necesare demarării fabricii de panouri termoizolante care va fi funcțională anul viitor. În timp ce pentru divizia de rezidențial, care reprezintă mai mult de 80% din vânzările Bilka, anul acesta am crescut capacitatea de producție pe aproape toate produsele.

Volumele înregistrate la nivel național, dar și creșterea continuă a cererii din țările în care suntem prezenți la export, au făcut necesare aceste investiții în creșterea capacităților actuale de producție. Pentru anul acesta bugetul total de investiții

pentru toate proiectele aflate în derulare s-a ridicat la 15 milioane euro. În perioada următoare, după deschiderea unitații de producție de panouri termoizolante şi alte profile cu utilizare în construcţiile industriale, vom demara și alte etape de investiții pentru continuarea dezvoltării gamei de produse.

Până în prezent, investițiile totale realizate pentru dezvoltarea continuă a companiei s-au ridicat la peste 60 milioane de euro, principala strategie de creștere fiind investițiile.”

Capital: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Horațiu Țepeș: “Într-o lume în continuă schimbare, la Bilka suntem conștienți de impactul pe care îl avem în societate, și ne dorim să rămânem concentrați asupra scopului nostru de a contribui la dezvoltarea globală, dar într- un mod sustenabil. Anul acesta, pe lângă proiectele de responsabilitate socială pe care le susținem anual, cu accent pe patru mari domenii: educația, sportul, sănătatea și socialul, ne-am setat un nou obiectiv prin care să continuăm să aliniem dezvoltarea și performanța Bilka cu nevoile societății.

Oamenii trebuie să înțeleagă că planeta are resurse limitate și nevoi nelimitate. În acest sens, depunem toate diligențele necesare pentru reducerea ampretei noastre de carbon. Suntem primul producător de acoperișuri, care aduce în procesul de producție oțel produs cu emisii reduse de carbon. Doar în 2021, prin achiziția a 1200 de tone XCarb® green steel, am redus consumul de CO2 cu 2700 tone, urmând ca în fiecare an să creștem achizițiile și astfel să reducem emisiile de carbon în activitatea noastră.

În ceea ce privește producția de acoperișuri, oțelul este și va fi, materialul preferat pentru acoperișuri. Piața acoperișurilor metalice a fost în continuă creștere și are încă un potențial mare de creștere. Astfel, va crește și consumul de oțel utilizat în activitatea noastră.

Dar, având în vedere faptul că oțelul reprezintă aproximativ 90% din afacerile și produsele Bilka, putem spune că în abordarea noastră de a reduce emisiile de carbon, cel mai important pas este să susținem producția de “otel verde”, cu emisii de carbon 0 și în acest sens să dezvoltăm parteneriate pe termen lung cu furnizorii noștri care au același scop când vine vorba de sustenabilitate.”

Capital: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Horațiu Țepeș: “Bilka, liderul pieței de acoperișuri, a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de 795 mil. lei (163 mil. euro) în creştere cu 20% faţă de 2019, când a înregistrat afaceri de 655 milioane lei. Pentru finalul anului 2021 vom atinge obiectivul de a depăși pragul de 1 mld lei. Putem spune că 2021 este unul dintre cei mai performanți ani pentru Bilka, dar în același timp și anul cu cele mai multe provocări.

Faptul că am reușit să atingem aceste cifre în contextul pandemiei, reprezintă o performanță. Rezultatele financiare în continuă creștere se datorează și faptului că am continuat toate planurile de investiţii și dezvoltare, precum și capacităţii companiei de a se adapta rapid la noi condiţii de piaţă.”