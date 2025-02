În urma perchezițiilor recente, în presă au apărut imagini cu banii găsiți, iar Horațiu Potra a declarat că aceștia provin din contractele internaționale pe care le-a avut de-a lungul carierei sale.

El a menționat că, înainte de 1992, nici măcar nu a fost rezident în România, având activități profesionale în Qatar și Africa, unde a acumulat veniturile pe care ulterior le-a adus în țară. Potra a subliniat că nu există nicio obligație legală care să-l forțeze să-și păstreze banii într-o bancă.

În sprijinul afirmațiilor sale, Potra a menționat că un văr al familiei regale din Qatar a venit în România după percheziții și a confirmat, printr-un notar, faptul că acesta a fost plătit cu 45.000 de dolari pe lună pentru activitățile sale profesionale.

Un alt subiect controversat este presupusa sa implicare în campania electorală a lui Călin Georgescu și tentativa de a obține sprijin financiar din partea omului de afaceri Frank Timiș. Potra a explicat că această discuție a avut loc în 2021, cu patru ani înainte de actualele evenimente, și că, deși a inițiat o conversație în acest sens, Timiș a refuzat să ofere sprijin.

Un alt aspect care a stârnit speculații este vizita sa la Moscova în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina. Potra a recunoscut că a fost în Rusia, dar a respins acuzațiile că ar avea legături cu gruparea Wagner. El susține că scopul vizitei a fost de a clarifica dacă autoritățile ruse îl consideră o persoană indezirabilă, în contextul unor speculații din spațiul public. Potra a relatat că a fost reținut timp de două ore pe aeroport la sosire, însă ulterior și-a continuat călătoria fără probleme, petrecând două nopți la un hotel, vizitând diverse locații și făcând fotografii.

În final, Potra a recunoscut că nu a respectat legislația privind armele și munițiile, după ce procurorii au descoperit un arsenal la domiciliul său. El a declarat că își asumă această încălcare a legii.

„Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 în care am condamnat susținerea Ucrainei, ca am legături cu gruparea Wagner. Nu m-am întâlnit cu niciun soldat din Wagner; mi-ar fi făcut plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul. De aceea m-am dus în Rusia, să văd dacă au rușii ceva cu mine. M-au ţinut două ore în aeroport. Mă gândeam că or să mă aresteze. Apoi am plecat la hotel, am făcut poze, am mers şi într-un club. Am stat două nopți”, a conchis Potra.