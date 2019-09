Probleme grave la metrou pe ruta Pipera-Piața Victoriei-Piața Unirii. Se pare că a avut loc o cădere de tensiune, iar echipele Metrorex sosite la fața locului nu au precizat când vor fi repuse trenurile în funcțiune.

Trenurile circulă pe un singur sens. La capătul de linie Pipera stația este blocată de călători care așteaptă metroul, în timp ce nodurile dintre magistrale, Piața Victoriei și Piața Unirii, sunt supraaglomerate, potrivit europafm.

”De la ora 18.20, ca urmare a unei scăderi de tensiune în calea de rulare, în stația de metroug Piața Victoriei, se circulă pe un singur fir între Piața Romană si Pipera. Echipele Metrorex intervin pentru remediere”, precizează reprezentanții Metrorex

La stația de la Romană nu vine niciun tren dinspre Victoriei. „La stația Pipera n-am avut acces pe peronul 2 de unde de obicei pleacă trenurile. Am fost trimiși la peronul 1 fără explicație. După ce am așteptat aproximativ 10 minute în metroul supra aglomerat, am fost anunțați să mergem la peronul 2. Am ajuns la peronul 2 și încă așteptăm de alte 10 minute să plecăm. Între timp oamenii au început să se îmbrâncească și să se certe cu gardienii și cu conductorii”, spune unul dintre călători.

Te-ar putea interesa și: