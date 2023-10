Podul Grant. Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat că au fost schimbați timpii unor semafoare pentru fluidizarea traficului din zona Podului Grant.

În plus, a fost suplimentat numărul de echipaje de poliție. Acesta a recunoscut că „cea mai proastă zi a fost ziua de luni” pentru că „nu toţi au avut informaţia că sunt lucrări şi nici măsurile noastre teoretice nu au funcţionat.”

„Ce ar trebui noi să avem – şi probabil că o să avem după ce o să facem PMUD-ul – este să avem un aşa-numit model de trafic care să spună exact fluxurile ce merg din toate direcţiile, din toate punctele în toate punctele oraşului. Nu avem. De asta înainte de lucrarea asta s-a făcut o estimare care s-a dovedit a fi nerealistă (…).

Luni am avut şedinţă cu cele patru poliţii care se asigură de fluidizare acolo şi marţi, ieri şi azi, a fost ceva mai bine. Continuăm, adică am pus mai multe echipaje de poliţie, am modificat timpii unor semafoare ca să prioritizăm maşina în locul pietonilor. Pe anumite intersecţii, prin poliţiştii locali, am făcut acelaşi lucru ca şi la semafoare”, a explicat, miercuri după-amiază, Nicuşor Dan.