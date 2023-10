Un alt membru-cheie al Hamas a fost eliminat. Este vorba despre Shadi Barud, adjunctul serviciilor de informaţii ale Hamas. Armata Israelului și Shin Be bănuiesc că el și Yahya Sinwar au plănuit atacul asupra Țării Sfinte.

Yahya Sinwar a fost comandant al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam ale Hamas. Acum, el ar fi liderul Hamas în Fâşia Gaza. S-ar concentra pe construirea unor relații bune cu Egiptul şi Iranul.

Hamas nu a comentat, încă.

Pe contul X – TheMossadIL, a fost postată o înregistrare video care ar surprinde atacul aerian în care a fost ucis Shadi Barud. În urma atacului, se poate observa cum sunt distruse 2 clădiri.

Shadi Barud, Deputy head of Hamas’s intelligence department, who together with Sinwar planned the murderous raid on Israel on October 7. Eliminated. pic.twitter.com/z1OoyXq2iD

— The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) October 26, 2023